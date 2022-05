Les minutes de la Fed peuvent orienter le débat sur ce qui suivra les hausses de taux de juin et juillet

Le procès-verbal de cette session de mai, qui doit être publié mercredi à 14 heures EDT (1800 GMT), pourrait commencer à façonner le débat sur la suite des événements.

Les responsables de l'ensemble du spectre politique ont soutenu les hausses de taux prévues en juin et juillet, s'alignant ainsi sur la volonté de Powell de faire de la réduction de l'inflation la principale priorité de la Fed.

Mais au-delà de cela, les responsables ont commencé à exposer un large éventail de positions, allant d'une pause pure et simple dans les hausses de taux cet automne à des appels à une série agressive de hausses d'un demi-point de pourcentage lors des réunions de septembre, novembre et décembre.

L'appétit, ou le manque d'appétit, pour des augmentations de taux progressives plus importantes de trois quarts de point de pourcentage pourrait également être mentionné dans le procès-verbal de mercredi.

Les analystes de Citibank ont déclaré qu'ils seraient à l'affût "de toute discussion sur la croissance par rapport aux préoccupations en matière d'inflation", alors que les responsables de la Fed tentent de sortir l'économie de son dilemme actuel en matière d'inflation sans provoquer une récession ou faire grimper le taux de chômage de manière significative.

Les données sur l'inflation n'ont pas encore montré une baisse convaincante par rapport aux niveaux qui ont inquiété les responsables de la Fed et suscité des comparaisons avec les chocs inflationnistes des années 1970 et du début des années 1980. La mesure préférée de l'inflation de la Fed se situe à plus de trois fois l'objectif de la banque centrale.

Entre-temps, certains analystes ont augmenté leurs risques de récession, et les investisseurs dans les contrats liés au taux des fonds fédéraux ont récemment revu à la baisse leurs estimations de la hausse des taux d'intérêt.