Les mises en chantier dans les grandes villes du Canada sont à la traîne de la croissance démographique -CMHC

Toronto, Montréal et Ottawa affichent les plus faibles niveaux de construction résidentielle par habitant, a indiqué la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le premier d'une série de rapports sur les tendances de l'offre de logements au pays.

Malgré le fait qu'elle ait le plus grand nombre de mises en chantier en 2021, l'écart entre les nouvelles constructions et la croissance de la population se creuse à Toronto, selon l'agence nationale du logement.

"Le plus grand problème qui affecte l'accessibilité au logement au Canada est que l'offre ne suit pas le rythme de la demande. En termes simples, le Canada est confronté à une pénurie de logements", a déclaré la SCHL dans un communiqué de presse.

Les prix des maisons au Canada ont plus que doublé depuis 2015, rendant les logements inabordables pour les habitants de nombreuses grandes villes, bien que la crise soit plus aiguë à Toronto et à Vancouver.

La population du Canada a augmenté pour atteindre 37 millions de personnes en 2021, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2016, principalement grâce à l'immigration, selon les données officielles publiées en février, les centres-villes et les banlieues éloignées des grandes villes connaissant la plus forte croissance.

Toronto, la plus grande ville du Canada, est à la traîne de Montréal et de Vancouver en ce qui concerne les mises en chantier de logements locatifs, selon la SCHL, ce qui ajoute à ses problèmes d'abordabilité.

Bien que les mises en chantier à Montréal et à Ottawa n'aient pas suivi le rythme de la croissance démographique, les problèmes d'abordabilité n'ont pas la même ampleur qu'à Toronto, ce qui laisse supposer que des facteurs comme le type de logement construit et la réglementation jouent un rôle, selon la SCHL.

En plus d'augmenter l'offre de logements, il faut diversifier le parc de nouveaux logements en termes de taille et de style pour répondre aux besoins de logement du Canada, a déclaré l'agence.

Les appartements dominent la construction d'habitations dans les trois plus grandes villes du Canada, tandis que les mises en chantier de rez-de-chaussée restent fortes à Calgary, Edmonton et Ottawa.