Les mises en chantier de logements aux États-Unis rebondissent en août ; les permis de construire diminuent

Les mises en chantier ont rebondi de 12,2 % pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé de 1,575 million d'unités le mois dernier. Les données de juillet ont été révisées à la baisse à un taux de 1,404 million d'unités par rapport au taux de 1,446 million d'unités rapporté précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les mises en chantier atteindraient un taux de 1,445 million d'unités.

La construction de logements multifamiliaux est soutenue par une forte demande d'appartements locatifs, la hausse des coûts d'emprunt mettant l'accession à la propriété hors de portée de nombreux Américains.

Le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale a considérablement affaibli le marché du logement, la plupart des indicateurs tombant à des niveaux qui n'ont plus été vus depuis la première vague de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020. En revanche, d'autres secteurs de l'économie, comme le marché du travail, ont fait preuve d'une incroyable résilience malgré les tentatives de la Fed de refroidir la demande.

La banque centrale américaine devrait relever son taux directeur de 75 points de base mercredi pour la troisième fois consécutive. Depuis mars, la Fed a fait passer ce taux de près de zéro à sa fourchette actuelle de 2,25 % à 2,50 %.

Les taux hypothécaires ont augmenté encore plus. Le taux hypothécaire fixe à 30 ans s'est établi en moyenne à 6,02 % la semaine dernière, contre 5,89 % la semaine précédente, dépassant les 6 % pour la première fois depuis novembre 2008, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Les permis de construction de logements futurs ont chuté de 10,0 % pour atteindre un taux de 1,517 million d'unités en août. L'investissement fixe résidentiel a diminué à son rythme le plus rapide en deux ans au deuxième trimestre, contribuant à la deuxième baisse trimestrielle consécutive du produit intérieur brut au cours de cette période.

La construction de logements devrait rester en retrait pour le reste de l'année. Une enquête menée lundi a montré que l'indice de sentiment du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a chuté pour le neuvième mois consécutif en septembre.

L'enquête a révélé que près d'un quart des constructeurs ont déclaré avoir réduit les prix des maisons et que plus de la moitié proposaient des incitations pour soutenir les ventes, notamment des rachats de taux hypothécaires et des aménagements gratuits.