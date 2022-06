Les modestes "dépenses de revanche" de Shanghai après la fermeture : produits de beauté, thé aux bulles

Ses ambitions - se rendre dans un centre commercial, voir ce qui est ouvert et peut-être acheter une boisson ou quelques petits jouets pour ses jeunes filles - sont modestes, mais même ces plaisirs simples ont été impossibles pendant l'épuisante fermeture de deux mois.

Malheureusement pour les détaillants qui espèrent désespérément un retour rapide et "vengeur" des acheteurs, du type de celui observé en 2020 lorsque la Chine a bénéficié d'une reprise en "V" après sa bataille initiale contre le COVID-19, l'excitation qui est palpable dans les rues de la ville nouvellement animées est tempérée par la crainte de l'avenir.

Le verrouillage de Shanghai est peut-être terminé, mais la Chine s'en tient à sa stratégie d'élimination zéro COVID, ce qui alimente l'inquiétude de cette ville de 25 millions d'habitants qui craint que tout cela ne se reproduise.

"Beaucoup de mes amis, des gens qui ont des familles et des enfants, leur idée est d'acheter un plus grand réfrigérateur, ou de la nourriture - ils ne sont pas intéressés par l'achat de choses inutiles en ce moment", a déclaré Yang, qui travaille comme enseignante.

L'accent mis sur les produits de première nécessité fait écho aux remarques du PDG du géant du commerce électronique Alibaba Group, Daniel Zhang, la semaine dernière.

"Dans tous ces différents niveaux de consommateurs, la demande pour les produits essentiels a augmenté et il y a eu moins de sensibilité au prix. Alors qu'en ce qui concerne les achats non essentiels, il y a eu plus de sensibilité aux prix", a déclaré Zhang aux analystes, ajoutant que les consommateurs faisaient également des réserves pour se préparer à l'incertitude future.

Bien que Shanghai connaisse inévitablement un rebond de la vente au détail, cela se fera à partir d'une base basse, les dépenses de détail en avril ayant chuté de 48,3 % en glissement annuel.

Il est peu probable que les achats soient stimulés par des paiements de relance aux consommateurs, comme on le voit dans d'autres pays. La Chine préfère cibler ces dépenses sur les infrastructures et les entreprises, plutôt que sur les consommateurs qui sont enclins à épargner.

Jason Yu, directeur général pour la Chine élargie de la société d'études de marché Kantar Worldpanel, prévoit une reprise initiale des dépenses dans les points de vente de nourriture et de boissons adaptés au ramassage et à la livraison, avec le café, le thé à bulles, les gâteaux et d'autres "catégories liées au plaisir" qui devraient revenir en force.

La beauté est également prête à bénéficier d'un retour à la vie publique, a déclaré Yu, ajoutant que le prochain festival du shopping "618" - auquel toutes les grandes plateformes chinoises de commerce électronique et de nombreuses grandes marques participent - pourrait donner un coup de fouet aux ventes.

"Il y aura une certaine demande refoulée pour les catégories de soins de la peau et de beauté, surtout si les marques haut de gamme se commercialisent de manière plus agressive avec des remises", a-t-il déclaré.

HUB DE LUXE

En tant que ville la plus grande et la plus riche de Chine, Shanghai est depuis longtemps un aimant pour le commerce de détail de luxe et abrite 12 % des magasins de marques de luxe du continent.

Lors de la réouverture du centre commercial haut de gamme Plaza 66 le week-end dernier, des files d'attente se sont formées devant un magasin Hermès - un spectacle encourageant pour les dirigeants des marques de luxe à Paris et à Milan qui misent sur un retour en forme des consommateurs chinois.

"De nombreux magasins proposent des incitations pour faire revenir les acheteurs, notamment en triplant les points qu'ils peuvent gagner dans leurs programmes de fidélité", a déclaré Amrita Banta, directrice générale du cabinet de conseil en luxe Agility Research and Strategy.

Pourtant, elle ne parie pas sur le maintien du statu quo pour les dépenses de luxe à Shanghai.

"Je m'attends à ce que les premiers jours de l'ouverture voient beaucoup de monde, mais cela aura aussi pour effet de garder chez eux d'autres personnes qui ne veulent pas prendre le risque de se trouver dans des zones très fréquentées", a-t-elle déclaré.

Le professeur Yang a déclaré que la vie à Shanghai reste teintée d'un sentiment de risque.

"Je n'ai pas peur de contracter le virus, mais j'ai peur d'un résultat de test positif et d'une quarantaine centralisée", a-t-elle déclaré.

"Je pense que pour la plupart des gens, c'est le moment de profiter de l'extérieur mais aussi de se protéger et de protéger son argent. Ce n'est pas le moment de dépenser et de gaspiller."