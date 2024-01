Les équipes de l'aéroport Haneda de Tokyo ont commencé vendredi à déblayer l'épave carbonisée d'un avion de Japan Airlines (JAL) qui est entré en collision avec un turbopropulseur des garde-côtes sur la piste d'atterrissage mardi.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements entourant la collision. Les 379 personnes à bord de l'Airbus A350 ont survécu, mais cinq des six membres d'équipage de l'avion des garde-côtes sont morts alors qu'ils partaient apporter de l'aide à une zone touchée par un tremblement de terre.

Toutes les heures sont exprimées en heure normale du Japon.

JAN. 1, 2024

16:10 - Un tremblement de terre de magnitude 7,6 frappe la côte ouest du Japon et des milliers d'équipes de secours, y compris des avions des gardes-côtes stationnés à l'aéroport de Haneda, se précipitent pour apporter leur aide.

18 heures - L'avion des garde-côtes qui allait être détruit lors de la collision avec la piste d'atterrissage décolle de Haneda pour un survol de trois heures et demie de la zone touchée par le tremblement de terre, et revient à l'aéroport vers 19 h 30.

11 p.m. - L'avion des gardes-côtes repart vers la zone sinistrée, transportant une équipe de secouristes.

2 JANVIER 2024

2 h 30 - L'avion des garde-côtes revient à Haneda après sa deuxième mission dans la zone sinistrée.

16:15 - Le vol JAL 516 à destination de Haneda quitte l'aéroport de New Chitose dans l'île septentrionale de Hokkaido avec 367 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Cette liaison est l'une des plus fréquentes au monde, JAL effectuant 16 allers-retours quotidiens.

16:45 - L'avion des garde-côtes décolle de son hangar à Haneda pour sa troisième mission en 24 heures vers la zone du tremblement de terre, transportant des vivres et de l'eau.

17:45 - Le contrôle aérien de Haneda, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, indique au JL516 qu'il peut atterrir sur la piste 34R. Les instructions sont répétées par le pilote, selon les transcriptions de la tour de contrôle publiées par les autorités.

17:45 - Quelques secondes plus tard, le contrôle aérien ordonne à l'avion des garde-côtes de rouler jusqu'à un point d'attente près de la même piste, instructions qui semblent également avoir été relues en guise d'accusé de réception, selon les transcriptions.

17:47 - Le jet de la JAL entre en collision avec le turbopropulseur des gardes-côtes alors qu'il se pose sur la piste, selon les autorités. Les responsables de la compagnie aérienne ont déclaré plus tard que le pilote de la JAL n'avait probablement pas pu voir le petit avion en dessous avant qu'il ne soit trop tard. L'avion de ligne, en flammes, a dérapé sur la piste sur environ 1 km avant de s'immobiliser.

Vers 17h50 - Après l'arrêt de l'avion de la JAL, le personnel de cabine tente de calmer les passagers agités alors que la cabine commence à se remplir de fumée, selon des témoignages et des séquences vidéo. A l'extérieur, des dizaines de pompiers tentent désespérément de maîtriser l'incendie.

17:55 - Le seul survivant de l'avion des garde-côtes, le capitaine Genki Miyamoto, 39 ans, appelle sa base par radio après s'être extrait de l'épave. "L'avion a explosé sur la piste. Je me suis échappé. L'état des autres membres de l'équipage n'est pas connu", a-t-il déclaré, selon les garde-côtes.

18:05 - Le commandant de bord de l'avion de la JAL quitte l'appareil après une évacuation que les responsables de la compagnie aérienne ont qualifiée d'exemplaire, malgré des problèmes d'interphonie et l'impossibilité d'utiliser certains parachutes de secours en raison de l'incendie.

Vers 18 h 15, les passagers en fuite signalent une forte explosion provenant de l'avion, qui s'enflamme ensuite totalement. "C'est un miracle, nous aurions pu mourir si nous avions été en retard", a déclaré un passager, Tsubasa Sawada, 28 ans.

3 JAN. 3, 2024

Vers 2 h 15, l'incendie de l'avion de la JAL s'éteint enfin, ne laissant qu'une enveloppe carbonisée. C'est la première fois qu'un avion de ligne léger moderne brûle, et l'on considère que c'est un test pour voir comment la nouvelle génération d'avions en carbone-composite peut faire face à un incendie catastrophique.