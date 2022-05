Les moments clés du procès en diffamation de Johnny Depp et Amber Heard

Voici les moments clés du procès jusqu'à présent :

-- Depp a témoigné qu'il n'a jamais frappé Heard ou toute autre femme. Il a déclaré que c'est elle qui est devenue violente et qui l'a "intimidé" avec des "injures dégradantes".

"Si je restais à me disputer, éventuellement, j'étais sûr que cela allait dégénérer en violence, et c'est souvent ce qui s'est passé."

-- Le couple a proposé des récits différents d'une dispute survenue début 2015 en Australie, où Depp tournait un cinquième film "Pirates des Caraïbes".

Depp a déclaré que Heard a lancé une bouteille de vodka qui a sectionné le haut de son majeur droit. L'acteur a déclaré qu'il était en état de choc et qu'il avait écrit des messages à Heard sur le mur en utilisant le sang du doigt.

Heard a sangloté en disant au jury que Depp l'avait agressée sexuellement cette nuit-là en insérant une bouteille de liqueur dans son vagin. "J'avais peur", a-t-elle dit. "Je venais de l'épouser."

-- Quelques mois plus tard, Heard a déclaré que Depp lui avait cassé le nez et arraché des morceaux de ses cheveux lors d'une autre rencontre violente.

-- Les avocats de Heard ont présenté des photos qui, selon eux, montrent des blessures après diverses disputes, y compris des cicatrices sur son bras qui étaient visibles lorsqu'elle posait sur un tapis rouge, et des rougeurs et gonflements autour d'un œil qui, selon elle, a été frappé par un téléphone lancé par Depp. Un avocat de Depp a montré des images d'apparitions publiques qui, selon eux, ont été prises à l'époque de leurs disputes et ne semblent pas montrer de blessures, et a suggéré que Heard a modifié les photos pour faire apparaître les rougeurs plus prononcées. Heard a déclaré qu'elle n'avait jamais modifié les photos.

-- Depp a témoigné que des excréments ont été trouvés dans le lit du couple en 2016. Un de ses agents de sécurité a déclaré que Heard lui a dit que c'était "une horrible blague qui a mal tourné". Heard a nié toute implication et a suggéré qu'un des chiens du couple était responsable.

-- Les avocats de Heard ont présenté des SMS dans lesquels Depp traitait Heard de "sale pute" et disait qu'il voulait la tuer.

Écrivant à l'acteur Paul Bettany en 2013, Depp a dit : "Noyons-la avant de la brûler" et "Je baiserai son cadavre brûlé après pour m'assurer qu'elle est bien morte".