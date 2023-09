Le dollar est resté ferme mardi, les monnaies asiatiques ayant été affaiblies par des données décevantes en Chine et le dollar australien ayant baissé, les opérateurs estimant que les taux d'intérêt ont peut-être atteint leur maximum dans le sud de l'Australie.

La Reserve Bank of Australia a maintenu son taux de référence à 4,1 % pour le troisième mois consécutif, et bien qu'elle ait laissé la porte ouverte à de futures augmentations, les marchés n'évaluent qu'à 30 % les chances que les taux augmentent à partir d'aujourd'hui.

Le dollar australien avait déjà chuté avant la décision, qui était attendue, et a brièvement atteint son plus bas niveau en une semaine, à 0,6417 dollar, immédiatement après la décision. L'excédent du compte courant de l'Australie s'est également avéré plus faible que prévu mardi.

"L'orientation de la politique de la RBA reste un poids pour le dollar australien, en particulier par rapport au dollar américain, où le taux des fonds fédéraux semble très probable de rester 125+ points de base au-dessus du taux de trésorerie de la RBA jusqu'en 2024", a déclaré Sean Callow, analyste chez Westpac.

Ailleurs, l'indice chinois

l'activité des services en Chine

a progressé à son rythme le plus lent depuis huit mois en août, atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés lorsque des pans entiers du pays étaient bloqués, selon l'indice PMI Caixin.

Le yuan a baissé d'environ 0,2 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine, soit 7,2947 dollars, et le dollar néo-zélandais, sensible à la Chine, a baissé de 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine, soit 0,5918 dollars.

"Les divers assouplissements politiques du gouvernement chinois n'ont pas convaincu les participants au marché de l'amélioration des perspectives de l'économie et de la monnaie chinoises", a déclaré Joe Capurso, stratège à la Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

Ce sentiment a permis au dollar de rester stable par rapport aux autres devises principales, les opérateurs attendant le retour des marchés américains après une pause.

L'euro est resté stable à 1,0789 dollar. Les bons du Trésor américain ont baissé en Asie, après la fermeture du marché au comptant lundi, avec des rendements à 10 ans en hausse de 4 points de base à 4,21%.

Le yen a atteint son niveau le plus bas en une semaine et les analystes le voient se rapprocher des 150 dollars, à moins que l'écart entre les rendements japonais, proches de zéro, et les rendements américains, confortablement supérieurs à 4 %, ne se réduise fortement. Un dollar a été acheté pour la dernière fois à 146,72 yens.

Une vente aux enchères d'obligations du gouvernement japonais s'est déroulée sans incident mardi, laissant les rendements japonais à 10 ans à 0,65%.

"Je pense que les 150 yens seront probablement défendus à nouveau et que le ministère des Finances veut probablement implanter cela dans les acteurs du marché", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de la State Street Bank, en faisant référence à l'intervention du gouvernement sur le marché des changes.

Les prix à la production européens sont attendus mardi, bien qu'ils n'aient pas tendance à s'écarter beaucoup des estimations publiées précédemment, tout comme les commandes d'usines américaines.

"Le plus important est de savoir comment les données de chaque pays vont évoluer, ce qui permettra de savoir si ces cycles de resserrement sont définitivement terminés - ou peut-être pas", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac à Auckland. "C'est un jeu d'attente.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2624 dollar.