Les devises sont restées dans l'incertitude lundi, les jours fériés dans la plupart des pays d'Asie ayant rendu les échanges difficiles, tandis que les traders se préparaient à une semaine chargée de réunions des banques centrales qui proposeraient les dernières orientations sur les futures hausses de taux d'intérêt sur les différents continents.

L'activité sur les marchés des changes a été faible en raison des vacances de la fête du travail à Singapour, à Hong Kong et en Chine continentale. Le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les seuls centres ouverts en Asie.

Le yen japonais a glissé de 0,2% à 136,67 pour un dollar lundi, prolongeant sa chute post-BOJ. La Banque du Japon (BOJ) a maintenu sa politique monétaire vendredi, ce qui a entraîné une baisse de 1,7 % du yen, la plus forte baisse quotidienne depuis début février.

Le dollar australien était également sur la défensive lundi, perdant 0,1 % à 0,6610 $. La devise a chuté de 1,1 % la semaine dernière pour atteindre un plus bas de sept semaines à 0,6573 $, mais a trouvé un soutien solide au creux de mars de 0,6564 $.

Le dollar néo-zélandais a perdu 0,3 % à 0,6172 $, abandonnant une partie de l'impressionnante reprise de la semaine dernière.

Le kiwi a fait un bond de 2,3 % sur le yen vendredi, la perspective de taux plus élevés, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande étant prête à relever encore ses taux ce mois-ci, ayant attiré certains acheteurs.

La contraction inattendue de l'activité manufacturière en Chine au mois d'avril et la nouvelle du week-end selon laquelle de grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase & Co, étaient en lice pour racheter la First Republic Bank, ont pesé sur le sentiment de risque lundi.

Au cours de la semaine à venir, la Reserve Bank of Australia devrait prolonger sa pause tarifaire mardi, la Réserve fédérale devrait relever ses taux de 25 points de base supplémentaires mercredi et la Banque centrale européenne pourrait surprendre en augmentant ses taux d'un demi-point jeudi.

Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed signale une pause en juin, après avoir relevé ses taux d'un quart de point mercredi.

"Les analystes de Goldman Sachs ont indiqué dans une note aux clients que l'accent sera mis sur les révisions des prévisions de la Fed dans son communiqué.

"Au-delà du mois de mai, nous pensons que le FOMC maintiendra ses taux pour le reste de l'année, bien que plusieurs voies soient possibles, qui dépendront en grande partie de l'impact du stress bancaire sur l'économie."

Rattrapant leurs homologues étrangers, les obligations d'État australiennes se sont redressées lundi.

Les rendements à trois ans ont chuté jusqu'à 12 points de base, mais ont depuis réduit leurs pertes et se situaient à 3,001 %, tandis que les rendements à 10 ans ont baissé de 5 points de base à 3,335 %.