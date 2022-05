Les monnaies de matières premières touchées par la chute des prix du pétrole, le bitcoin proche de son plus bas niveau sur 10 mois

Le dollar australien est descendu jusqu'à 0,6920 $, son plus faible niveau depuis juillet 2020, après avoir chuté de 1,7 % pendant la nuit, ce que les analystes de CBA ont attribué à la baisse des prix des actifs mondiaux.

"La toile de fond de la volatilité accrue des marchés financiers suggère que l'AUD peut potentiellement chuter davantage contre le dollar et les autres principaux cross à court terme", ont-ils ajouté.

Les marchés boursiers mondiaux ont été malmenés lundi, le Nasdaq chutant de plus de 4 % dans un mouvement de vente mené par les méga-capitalisations de croissance. Pendant ce temps, les prix du pétrole ont chuté d'environ 6 %, prolongeant les baisses de mardi alors que les blocages dus au coronavirus en Chine, le principal importateur de pétrole, ont alimenté les inquiétudes sur la demande.

La baisse des prix du pétrole a également nui au dollar canadien, qui a touché 1,3037 dollar canadien par dollar, son plus faible niveau depuis novembre 2020, et la couronne norvégienne a touché 9,7184 par dollar, son plus bas niveau depuis juin 2020.

Le Dollar Index était stable à 103,7 mardi matin, après avoir grimpé jusqu'à 104,19 dans la nuit, un nouveau sommet en 20 ans. Il a ensuite perdu un peu de terrain après que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a mis fin aux discussions sur un relèvement de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.

Ces dernières semaines, les marchés ont intégré dans leurs prix une probabilité raisonnable d'une telle hausse massive.

Les rendements du Trésor américain ont grimpé en raison des attentes de la Fed de freiner agressivement l'inflation, ce qui a fait grimper le dollar pendant cinq semaines consécutives.

Le rendement de référence à 10 ans est repassé sous la barre des 3 % mardi, à 2,9846 %.

Les remarques modérées de M. Bostic ont permis au yen japonais de se redresser un peu par rapport à son plus bas niveau en 20 ans de 131,34 yens par dollar atteint cette nuit. La devise japonaise, qui est sensible aux mouvements des rendements américains, s'est encore un peu renforcée mardi à 130,1.

L'euro battu était une fraction plus élevée à 1,0561 $ et la livre sterling a peu changé à 1,2329 $.

Il y a également eu de l'agitation sur les marchés des crypto-monnaies, où le bitcoin est tombé sous les 30 000 $ pour la première fois depuis juillet 2021.

La plus grande cryptomonnaie du monde se négocie largement en ligne avec d'autres actifs dits à risque, tels que les actions technologiques. Elle était dernièrement un peu plus ferme autour de 30 600 $.