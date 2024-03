La plupart des monnaies des marchés émergents ont reculé lundi, le dollar se stabilisant avant la décision de la Réserve fédérale américaine cette semaine, tandis que la Chine a tiré les marchés boursiers des pays développés vers le haut après la publication de données économiques optimistes.

Le rouble russe a été une exception sur les marchés des devises, se raffermissant de 1% à 91,8 contre le dollar et rebondissant sur un plus bas de trois mois contre l'euro.

Le président Vladimir Poutine a remporté une victoire record dans l'ère post-soviétique lors des élections russes de dimanche, consolidant son emprise sur le pouvoir, dans une victoire qui, selon lui, montre que Moscou a eu raison de tenir tête à l'Occident et d'envoyer ses troupes en Ukraine.

Le rouble s'est régulièrement affaibli au cours de la semaine précédant l'élection, mais l'impact final sur le marché russe a été limité.

Dans l'ensemble, le dollar s'est négocié à des niveaux proches de ses plus hauts niveaux en deux semaines par rapport à ses principaux homologues, la livre turque est tombée à un niveau record de 32,39 pour un dollar et le rand sud-africain s'est dérobé.

La plupart des monnaies des pays émergents ont connu des difficultés cette année après une année 2023 forte, les investisseurs étant confrontés à l'incertitude quant au moment où les taux d'intérêt américains commenceront à baisser, alors que les données indiquent une économie américaine résistante.

Les données récentes sur l'inflation ont incité les investisseurs à réduire les paris sur des baisses de taux rapides et importantes de la part de la Fed cette année. Mercredi, l'accent sera mis sur la question de savoir si les décideurs politiques de la Fed modifient leurs prévisions de réduction des taux pour l'année.

"Le graphique des attentes sera examiné de près pour détecter toute modification plus conservatrice, ce qui pourrait susciter un sentiment négatif", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les banques centrales de Grande-Bretagne, d'Australie, de Norvège, de Suisse, du Mexique, du Brésil et d'Indonésie doivent se réunir cette semaine, et la plupart d'entre elles ne devraient pas modifier leurs taux.

La décision politique de la banque centrale turque est attendue jeudi, alors que les appels à une augmentation des taux se multiplient après que les données aient montré que le taux d'inflation annuel a grimpé à 67% en février, dépassant les attentes des économistes.

La lire s'est affaiblie de plus de 9 % cette année après une chute de près de 37 % en 2023, ce qui a contribué à augmenter les prix à l'importation.

La jauge MSCI des actions des pays émergents a augmenté de 0,4 %, Shanghai clôturant en hausse d'environ 1 % après que les chiffres aient montré que la production industrielle et les ventes au détail de la Chine ont dépassé les attentes au cours de la période janvier-février, marquant un début solide pour 2024 et offrant un certain soulagement aux décideurs politiques.

Pour le GRAPHIQUE sur les performances des marchés des changes émergents en 2024, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur les performances de l'indice MSCI des pays émergents en 2024, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour des informations sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour le rapport sur le marché russe, voir (rapport de Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Mrigank Dhaniwala)