Les monnaies numériques des banques centrales peuvent réduire les délais de paiement transfrontaliers - BRI

Un récent programme pilote a montré que l'utilisation de monnaies numériques de banque centrale (CBDC) étayées par la blockchain peut faire passer le temps nécessaire aux transactions transfrontalières de quelques jours à quelques secondes et réduire les coûts, a déclaré la Banque des règlements internationaux.

Le programme pilote a exploré l'utilisation des CBDC pour effectuer des paiements transfrontaliers, indique la BRI dans un rapport publié mardi.

Il a permis de constater que les paiements pouvaient être effectués en quelques secondes, au lieu des trois à cinq jours actuels, en contournant les arrangements compliqués existants dans le cadre desquels les paiements passent par un réseau de banques correspondantes, a déclaré la BRI, et a contribué à réduire les coûts jusqu'à 50 %.

De nombreux gouvernements et banques centrales dans le monde explorent l'utilisation des CBDC, qui sont des formes numériques des monnaies existantes.

Certains, comme la Chine, mettent à l'essai des CBDC axées sur la vente au détail et conçues pour reproduire les espèces en circulation, tandis que d'autres envisagent d'utiliser des CBDC dites de gros pour améliorer le fonctionnement interne de leurs systèmes financiers ou leur interaction avec d'autres systèmes.

Le projet pilote, qui impliquait initialement les institutions des banques centrales de Hong Kong et de Thaïlande, s'est depuis étendu à la Chine et aux banques centrales des Émirats arabes unis, et fonctionne sous les auspices de la BRI.