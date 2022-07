Les monnaies numériques émises par le secteur privé sont probablement meilleures - le chef de la banque centrale australienne

De nombreuses banques centrales dans le monde développent des monnaies numériques dites de banque centrale (CBDC), soit des jetons de détail à utiliser directement par les consommateurs, soit des jetons de gros à utiliser par les banques au sein du système financier.

Il s'agit en partie d'une réponse au développement de ce que l'on appelle les stablecoins, des jetons émis de manière privée tels que Tether et USDC, dont la valeur est arrimée à celle d'un actif traditionnel, souvent le dollar américain, qui sont généralement utilisés comme réserve de valeur et pour effectuer des paiements.

Le risque de ces jetons pour les systèmes financiers a été souligné en mai lorsque les marchés des crypto-monnaies ont été mis en chute libre par l'effondrement d'un stablecoin TerraUSD et de son jeton apparié Luna, bien que ceux-ci aient contribué à soutenir un réseau d'applications financières décentralisées (DeFi), plutôt que d'être utilisés pour effectuer des paiements dans le monde réel.

"Si ces jetons doivent être utilisés à grande échelle par la communauté, ils devront être soutenus par l'État ou réglementés de la même manière que les dépôts bancaires", a déclaré le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Phillip Lowe, lors d'une discussion entre banquiers centraux à l'occasion d'une réunion des responsables financiers du G20 en Indonésie, qui a été diffusée en ligne.

"J'ai tendance à penser que la solution privée sera meilleure - si nous parvenons à mettre en place les dispositions réglementaires adéquates - parce que le secteur privé est plus apte que la banque centrale à innover et à concevoir des caractéristiques pour ces jetons, et il est également probable que la banque centrale ait à supporter des coûts très importants pour mettre en place un système de jetons numériques", a-t-il déclaré.

Lowe et ses collègues panélistes ont convenu qu'il fallait faire davantage pour créer un système réglementaire suffisamment solide pour ces jetons.