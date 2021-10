Les monnaies stables seront soumises aux mêmes garanties que les paiements traditionnels.

Les monnaies stables devront se conformer aux mêmes garanties que leurs concurrents plus traditionnels dans les paiements, selon les propositions des régulateurs mercredi, alors que les autorités s'attaquent à un secteur en pleine évolution.

Les monnaies stables sont des cryptomonnaies conçues pour avoir une valeur stable par rapport aux monnaies traditionnelles ou à une matière première comme l'or, afin d'éviter la volatilité qui rend le bitcoin et d'autres jetons numériques peu pratiques pour la plupart des échanges commerciaux.

La décision de Facebook Inc en 2019 d'introduire son propre stablecoin Diem, alors connu sous le nom de Libra, a suscité des inquiétudes parmi les gouvernements et les banques centrales qu'un concurrent majeur des paiements pourrait émerger du jour au lendemain avec peu de réglementation.

Depuis lors, Diem a radicalement revu ses ambitions à la baisse et prévoit de lancer un stablecoin en dollars américains.

Le groupe des régulateurs de valeurs mobilières de l'OICV et la Banque des règlements internationaux, forum mondial des banques centrales, ont exposé mercredi comment les règles actuelles applicables aux principaux services de compensation, de règlement et de paiement devraient également être appliquées aux monnaies stables "systémiques" ou fortement utilisées.

Les propositions, soumises à une consultation publique avant d'être finalisées au début de l'année prochaine, mettent en pratique ce que les régulateurs réclament depuis longtemps : les mêmes règles pour le même type d'activité et les mêmes risques.

En vertu de ces règles, un opérateur de "stablecoins" doit créer une entité juridique qui précise comment il est gouverné et gère les risques opérationnels tels que les cyberattaques.

Bien qu'elle soit encore peu utilisée pour le commerce, l'utilisation de stablecoins dans les échanges de crypto-monnaies a connu une croissance rapide, les investisseurs particuliers et les grands investisseurs s'étant montrés favorables à cette classe d'actifs émergente pendant la pandémie de COVID-19.

Tether, le plus grand stablecoin, a une capitalisation boursière d'environ 68 milliards de dollars contre seulement 15 milliards de dollars il y a un an. La valeur des USD Coin en circulation, un autre stablecoin important, a également fait un bond spectaculaire, passant de 2,7 milliards de dollars il y a un an à plus de 30 milliards, selon CoinMarketCap.

Les pays qui autorisent l'exploitation des monnaies stables seraient tenus d'appliquer les principes dans le cadre de leur affiliation à l'OICV et à la BRI.

"Ce rapport marque des progrès significatifs dans la compréhension des implications des accords sur les monnaies stables pour le système financier et fournit des orientations claires et pratiques sur les normes qu'ils doivent respecter pour maintenir son intégrité", a déclaré Ashley Alder, président de l'OICV, dans un communiqué.

Les propositions ne couvrent pas les questions spécifiques aux monnaies stables liées à un panier de monnaies fiduciaires, qui sont examinées séparément. (Reportage supplémentaire de Tom Wilson, édition de Giles Elgood)