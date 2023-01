Les montagnes russes de l'inflation américaine incitent à jeter un regard neuf sur la masse monétaire, longtemps ignorée.

La principale mesure de la Réserve fédérale de la masse monétaire du pays - connue sous le nom de masse monétaire M2 - a baissé pour un cinquième mois consécutif en décembre, enregistrant une baisse record de 147,4 milliards de dollars pour atteindre 21,2 billions de dollars corrigés des variations saisonnières par rapport au mois précédent, selon les données de la banque centrale américaine publiées cette semaine.

Par rapport à l'année précédente, le volume de l'argent liquide, des pièces de monnaie, des chèques et des dépôts d'épargne, des autres petits dépôts à terme et des liquidités placées dans des fonds du marché monétaire a diminué de près de 300 milliards de dollars et a chuté de plus de 530 milliards de dollars depuis mars dernier, lorsque la Fed a donné le coup d'envoi de son processus agressif - et continu - visant à drainer les liquidités de l'économie pour lutter contre l'inflation élevée.

M2 a décollé en mars 2020 lorsque la Fed a réduit ses taux et a commencé à acheter des milliers de milliards de dollars d'obligations pour aider à soutenir l'économie alors que la pandémie de coronavirus commençait, pour finalement atteindre 6,3 trillions de dollars - soit une augmentation de 40 % - par rapport à son niveau juste avant le début de la crise.

La récente baisse de la masse monétaire survient alors que la Fed augmente agressivement les taux pour ramener l'inflation vers son objectif de 2 %. Depuis juin dernier, elle a également réduit ses avoirs en obligations du Trésor et en obligations hypothécaires de 400 milliards de dollars, pour atteindre environ 8,5 billions de dollars, afin de renforcer ce processus, privant encore davantage l'économie de liquidités financières.

Les puristes de la masse monétaire ont longtemps soutenu que le stock d'argent en constante augmentation du pays était une poudrière pour l'inflation. C'est un argument qui a perdu toute crédibilité auprès des décideurs politiques lors de l'expansion économique record qui a précédé la pandémie, lorsque M2 a augmenté de plus de 80 % mais que l'inflation n'a jamais dépassé durablement l'objectif de 2 % de la Fed et a passé une grande partie de cette décennie nettement en dessous.

Cette dynamique a toutefois changé au cours des deux dernières années, les tendances de la masse monétaire allant à peu près dans le même sens que les pressions inflationnistes : Alors que la masse monétaire augmentait rapidement au début de l'année 2022, l'inflation faisait de même ; depuis que M2 a entamé une baisse persistante l'été dernier, les pressions inflationnistes ont également diminué.

UN PHÉNOMÈNE MONÉTAIRE

Certains responsables de la Fed s'y intéressent à nouveau.

M2 "a explosé pendant la pandémie, et a correctement prédit que nous aurions de l'inflation", a déclaré au début du mois le président de la Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, un partisan précoce du resserrement de la politique. "L'inflation est certainement un phénomène monétaire" et "lorsque vous avez un énorme mouvement de monnaie, alors vous avez un mouvement d'inflation", comme on l'a vu dans les années 1960, 1970 et 1980.

Il est certain que la mesure de la masse monétaire est compliquée et qu'il n'y a pas une seule façon de procéder. La Fed elle-même a modifié son approche, abandonnant la publication d'une mesure encore plus large, appelée M3, en 2006.

M. Bullard, reconnaissant le refroidissement de la masse monétaire, a déclaré que ce ralentissement de la masse monétaire "est de bon augure pour la désinflation", ce qui signifie que la Fed est susceptible de faire face à une tendance durable de baisse des pressions sur les prix.

Selon un document publié ce mois-ci par le Mercatus Center de l'Université George Mason, les économistes et les décideurs politiques feraient bien de garder un œil sur les mesures de la masse monétaire à l'avenir.

"La monnaie a pratiquement disparu de l'analyse de la politique monétaire" étant donné l'importance accordée par la profession économique à l'idée que la politique monétaire fonctionne en gérant les attentes concernant la trajectoire future des taux d'intérêt, a écrit Joshua Hendrickson de l'Université du Mississippi. Étant donné le bilan meilleur que prévu de la masse monétaire sur les questions d'inflation récentes, ignorer ces chiffres a été "malavisé", a-t-il dit.

Les économistes, quant à eux, continuent de se demander si la masse monétaire est un élément auquel ils doivent prêter davantage attention lorsqu'ils envisagent la politique monétaire et l'inflation.

"Je pense que ce que nous constatons, c'est que la relation entre les changements de la masse monétaire et l'inflation est beaucoup moins linéaire" que ce qui avait été compris auparavant, a déclaré Thomas Simons, économiste à la banque d'investissement Jefferies.

Néanmoins, selon Simons, il semble que l'expansion agressive du bilan de la Fed pendant la pandémie ait eu un impact plus important sur l'inflation par rapport aux dernières décennies.