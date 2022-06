Les moulins indiens attendent d'exporter 1,5 million de T de sucre après avoir vendu 8,5 millions de tonnes

L'Inde, le plus grand producteur et consommateur de sucre au monde, a imposé le 24 mai des restrictions sur les exportations de l'édulcorant pour la première fois en six ans en plafonnant les exportations à 10 millions de tonnes.

Le gouvernement a également demandé aux exportateurs de demander des permis d'exportation, ou autorisations, pour toute expédition à l'étranger entre le 1er juin et le 31 octobre.

"Jusqu'à ce que la restriction d'enregistrer les cargaisons auprès de nous entre en vigueur le 1er juin, les usines ont exporté environ 8,5 millions de tonnes de sucre", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement qui ne souhaite pas être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Un autre fonctionnaire du gouvernement, qui a également refusé d'être identifié, a confirmé les expéditions.

Les prix mondiaux sont attractifs et les sucreries sont désireuses de profiter de la hausse des taux internationaux, mais elles attendent que le gouvernement délivre des permis d'exportation, ont déclaré les négociants.

"Les prix mondiaux actuels sont attractifs pour les exportations et il y a une énorme demande pour le sucre indien", a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une maison de commerce international. "L'Inde pourra facilement exporter 10 millions de tonnes".

"La trituration des cannes est presque terminée et les usines ont déjà vendu la plupart de leurs stocks de sucre brut, donc dans les mois à venir, elles exporteront principalement du sucre blanc", a déclaré le négociant.

La trituration des cannes en Inde commence en octobre et s'amenuise en avril.

Les négociants proposent actuellement le sucre brut indien entre 465 et 470 dollars la tonne en franco, et le sucre blanc entre 480 et 485 dollars la tonne.

Il existe une forte demande pour le sucre indien, notamment de la part de l'Iran, de l'Indonésie, du Bangladesh et des EAU (les Émirats arabes unis)", a déclaré Rahil Shaikh, directeur général de MEIR Commodities India, une maison de commerce.