Les mouvements palestiniens s'accordent sur la procédure électorale

9 février (Reuters) - Les élections palestiniennes programmées cette année se tiendront comme prévu et leur résultat sera respecté, ont déclaré mardi des factions palestiniennes rivales dans un communiqué commun.

Aucune élection palestinienne n'a eu lieu à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis quinze ans.

Les deux factions dominantes, le Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Hamas, mouvement islamiste armé qui s'oppose à toute négociation avec Israël, ont accepté lundi de se rencontrer au Caire pour préparer l'organisation d'élections législatives le 22 mai et d'un scrutin présidentiel le 31 juillet.

Les deux groupes et 12 autres factions palestiniennes se sont engagés dans un communiqué à "suivre le calendrier" électoral et à "respecter et accepter" les résultats des élections.

Le scepticisme général domine par ailleurs quant à la tenue de ces élections. Pour de nombreux Palestiniens, Mahmoud Abbas cherche avec cette initiative à présenter à la nouvelle administration américaine de Joe Biden des gages de pratiques démocratiques alors que les relations ont été très tendues sous le mandat de Donald Trump. (Nidal al-Mughrabi; version française Camille Raynaud)