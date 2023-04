Les naissances en Italie ont baissé à un nouveau niveau historique inférieur à 400.000 en 2022, a déclaré vendredi le bureau national des statistiques ISTAT, alors que la population continue de diminuer.

La pénurie de bébés en Italie est considérée comme une urgence nationale, et la résolution du problème a été l'une des principales promesses politiques de Giorgia Meloni avant les élections de l'année dernière, qui l'ont vue devenir la première femme Premier ministre du pays.

L'année dernière, l'Italie a enregistré plus de 12 décès pour sept naissances et la population résidente a diminué de 179 000 personnes pour atteindre 58,85 millions d'habitants, indique l'ISTAT dans son rapport démographique annuel.

Le déclin de la population a quelque peu ralenti par rapport à 2021 et 2020, deux années fortement touchées par la pandémie de COVID-19.

L'Italie a enregistré 392 600 naissances en 2022, contre 400 249 l'année précédente, selon l'ISTAT. Il s'agit de la 14e baisse consécutive et du chiffre le plus bas depuis l'unification du pays en 1861.

"L'un des principaux facteurs est la réduction et le vieillissement de la population féminine dans la tranche d'âge 15-49 ans, conventionnellement considérée comme reproductive", a déclaré l'institut dans une note.

Le taux de fécondité est passé de 1,25 en 2021 à 1,24 enfant par femme, avec une baisse dans les régions centrales et septentrionales et une augmentation marginale dans le sud.

Cette tendance a été partiellement compensée par l'immigration, les immigrants ayant dépassé les émigrants de 229 000 l'année dernière, contre un afflux net de 160 000 en 2021. Les étrangers représentaient 8,6 % de la population du pays en 2022, soit un total de 5,05 millions de personnes.

La population globale de l'Italie est en baisse constante depuis 2014, avec une perte cumulée depuis cette date de plus de 1,36 million de personnes, soit l'équivalent des habitants de Milan, la deuxième plus grande ville du pays.

En septembre, l'ISTAT a prédit que l'Italie pourrait perdre près d'un cinquième de ses habitants, la population devant tomber, selon un scénario de base, à 54,2 millions en 2050 et à 47,7 millions en 2070.

Dans son dernier rapport, l'ISTAT indique qu'une personne sur quatre en Italie a plus de 65 ans, tandis que le nombre de centenaires a triplé pour atteindre 22 000 au cours des 20 dernières années.

L'espérance de vie à la naissance était de 82,6 ans en 2022, les habitants des régions riches du centre et du nord vivant plus longtemps que ceux des régions pauvres du sud.

Globalement, les hommes nés en Italie peuvent espérer vivre jusqu'à 80 ans et six mois, et les femmes jusqu'à près de 85 ans.