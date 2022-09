Les nationalistes russes en colère après un revers cuisant en Ukraine

La chute rapide d'Izium dans la province de Kharkiv a été la pire défaite militaire de la Russie depuis que ses troupes ont été repoussées de la capitale ukrainienne Kiev en mars.

Alors que les forces russes abandonnaient ville après ville samedi, Poutine inaugurait la plus grande grande roue d'Europe dans un parc de Moscou, tandis que des feux d'artifice illuminaient le ciel au-dessus de la Place Rouge pour célébrer la fondation de la ville en 1147.

Dans un message vocal de 11 minutes posté sur l'application de messagerie Telegram, le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, un allié de Poutine dont les troupes ont été au premier plan de la campagne en Ukraine, a rejeté la perte d'Izium, un centre d'approvisionnement critique.

Mais il a concédé que la campagne ne se déroulait pas comme prévu.

"Si aujourd'hui ou demain, des changements ne sont pas apportés dans la conduite de l'opération militaire spéciale, je serai obligé d'aller voir les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation sur le terrain", a déclaré Kadyrov.

Le silence presque total de Moscou sur la défaite - ou toute explication sur ce qui s'était passé dans le nord-est de l'Ukraine - a provoqué une colère importante chez certains commentateurs pro-guerre et nationalistes russes sur les médias sociaux.

Alors que les défaites se succédaient, le ministère russe de la défense a publié vendredi des images vidéo de ce qu'il disait être des troupes envoyées dans la région de Kharkiv.

Dimanche, le ministère de la défense a déclaré que les forces russes avaient frappé les positions ukrainiennes dans la région avec des troupes aéroportées, des missiles et de l'artillerie.

MOSCOU SE TAIT

Ni Poutine, qui est le commandant en chef suprême des forces armées russes, ni le ministre de la défense Sergei Shoigu n'avaient commenté publiquement la défaite à la mi-journée dimanche.

"Nous sommes fiers de Moscou, et nous aimons cette ville avec son antiquité majestueuse et son rythme de vie moderne et dynamique, le charme de ses parcs, ruelles et rues accueillants et l'abondance d'événements commerciaux et culturels", a déclaré Poutine aux Moscovites, selon une transcription du Kremlin de son message de félicitations.

Poutine, qui a décrit le choc qu'il a ressenti lorsqu'on lui a dit, en tant qu'espion du KGB en Allemagne de l'Est, que "Moscou est silencieux" alors que le mur de Berlin s'effondrait, a déclaré que ceux qui étaient tombés lors de l'opération en Ukraine avaient donné leur vie pour la Russie.

Le ministère de la défense n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Ils se foutent de nous", a écrit sur Telegram un blogueur militaire pro-guerre bien connu, qui publie sous le nom de Rybar.

"Ce n'est pas le moment de se taire et de ne rien dire ... cela nuit sérieusement à la cause".

Samedi, le ministère a annoncé un "regroupement" qui éloignerait les troupes de Kharkiv pour se concentrer sur la région de Donetsk, plus à l'est de l'Ukraine - une déclaration qui a suscité la colère de nombreux blogueurs militaires russes.

Certains des correspondants de guerre pro-Kremlin et des militaires anciens et actuels qui ont amassé un grand nombre de followers sur Telegram ont accusé le ministère de minimiser la défaite.

DÉFAITE ?

Igor Girkin, militant nationaliste et ancien officier du FSB qui a contribué à lancer une guerre en 2014 dans la région orientale de Donbas en Ukraine, a comparé l'effondrement de l'une des principales lignes de front du conflit à la bataille de Mukden en 1905 - une défaite catastrophique dans la guerre russo-japonaise qui a déclenché la révolution russe de 1905.

L'Ukraine a salué son avancée rapide, qui a vu des milliers de soldats russes fuir, laissant derrière eux des stocks de munitions et des équipements, comme un tournant dans cette guerre vieille de six mois.

M. Girkin, qui n'a pas ménagé ses critiques à l'égard des hauts gradés du pays, surnommant le ministre de la défense Shoigu "le maréchal de carton-pâte", a déclaré à plusieurs reprises que la Russie sera vaincue en Ukraine si elle ne déclare pas une mobilisation nationale.

La colère nationaliste face à l'échec militaire est potentiellement un problème bien plus important pour le Kremlin que les critiques libérales pro-occidentales à l'encontre de Poutine : les sondages d'opinion continuent de montrer un large soutien à ce que Moscou appelle "l'opération militaire spéciale".

Alors que la capitale célébrait la Journée de Moscou avec des fêtes de rue et des concerts samedi, des grondements d'inquiétude se sont même propagés au parlement russe, habituellement soumis.

Sergei Mironov, chef du parti "Russie juste", qui fait partie de l'opposition mais qui est fidèle à Poutine, a déclaré sur Twitter qu'un feu d'artifice en l'honneur de la fête devait être annulé, compte tenu de la situation militaire.

Un message reposté sur Telegram par l'éminent correspondant de guerre Semyon Pegov a qualifié les célébrations à Moscou de "blasphématoires" et le refus des autorités russes de se lancer dans une guerre totale de "schizophrénique".

"Soit la Russie deviendra elle-même par la naissance d'une nouvelle élite politique ... soit elle cessera d'exister", pouvait-on lire.