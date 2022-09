Les nations africaines font pression pour plus de financement climatique avant la COP

L'Égypte, un producteur de pétrole et de gaz considéré comme très vulnérable au changement climatique, s'est positionnée comme un champion des intérêts africains alors qu'elle se prépare à accueillir le sommet à Sharm el-Sheikh en novembre.

Un communiqué publié à l'issue d'un forum de trois jours réunissant les ministres des finances, de l'économie et de l'environnement indique que l'Afrique a bénéficié de moins de 5,5 % du financement mondial en faveur du climat, alors que son empreinte carbone est faible et qu'elle souffre de manière disproportionnée du changement climatique.

Il a exhorté les pays riches à respecter et à étendre leurs promesses en matière de climat, et a déclaré que les pays pauvres devraient pouvoir se développer économiquement tout en recevant davantage de fonds pour s'adapter à l'impact du changement climatique.

Le document souligne "la nécessité d'éviter les approches qui encouragent les désinvestissements abrupts des combustibles fossiles, car cela... menacera le développement de l'Afrique".

Le rôle du gaz dans la transition vers une énergie plus propre devrait être un point de discorde majeur lors de la COP27. Les activistes climatiques affirment qu'il doit être rapidement éliminé et remplacé par des énergies renouvelables.

La ministre nigériane des finances, Zainab Ahmed, a déclaré au forum du Caire que le gaz était une question de survie pour son pays.

"Si nous n'obtenons pas de financement à un prix raisonnable pour développer le gaz, nous privons les citoyens de nos pays des possibilités d'atteindre un développement de base", a-t-elle déclaré.

Le communiqué appelle également à se concentrer sur le changement climatique dans le cadre d'une révision des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales.

Il suggère la création d'un centre de la dette souveraine durable qui pourrait réduire le coût du capital pour les États en développement et soutenir les échanges dette-nature.

Les experts affirment que le secteur privé et le secteur public sont désireux de financer et d'investir dans des projets climatiques en Afrique, mais que le financement est entravé pour des raisons telles que la perception des risques, le sous-développement des marchés de la finance verte et les contraintes techniques et politiques locales.

Les États ont vu leur coût d'emprunt augmenter en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine.

"Cela nous empêche de dormir - comment diminuer le coût des emprunts", a déclaré au forum Sherine El Sharkawy, vice-ministre égyptien des finances.

Kevin Chika Urama, économiste en chef à la Banque africaine de développement, a déclaré que l'Afrique était confrontée à un déficit de financement climatique d'environ 108 milliards de dollars chaque année.

"La structure du financement climatique aujourd'hui est en fait biaisée contre les pays vulnérables au climat. Plus vous êtes vulnérable, moins vous recevez de financement climatique", a-t-il déclaré.