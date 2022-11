Les nations de l'UE doivent "travailler plus vite" sur l'intervention énergétique - le ministre portugais des Finances

Fernando Medina a déclaré mardi à Reuters que l'intervention pourrait prendre la forme de subventions ou de plafonnement des prix, mais qu'elle devait être mise en œuvre rapidement, car les politiques nationales ne peuvent pas tout faire pour atténuer l'impact de la crise énergétique.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles le mécanisme ibérique, qui impose un plafond sur le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité en Espagne et au Portugal et que l'Union européenne a envisagé de déployer à plus grande échelle, a augmenté la consommation de carburant.

Il l'a qualifié de "bon modèle" et a déclaré qu'une augmentation à court terme de l'utilisation du gaz n'était due qu'à une pénurie locale d'énergie hydroélectrique en raison d'une sécheresse.

"Je peux comprendre les différentes positions, mais sans un compromis sur les marchés de l'énergie et un accord plus rapide ou plus profond au niveau européen, il sera très difficile, voire impossible, de contenir plus fortement les prix, voire de les réduire", a-t-il déclaré dans une interview à Lisbonne.

L'UE est aux prises avec des prix de l'énergie élevés qui alimentent l'inflation et augmentent les risques de récession, aggravés par la Russie qui réduit les flux de gaz suite à son invasion de l'Ukraine.

Les ministres européens de l'énergie se réuniront à nouveau le 24 novembre pour un nouveau cycle de délibérations sur les interventions sur le marché de l'énergie qui sont susceptibles d'inclure une référence de prix alternative pour le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'achat commun volontaire de gaz.

Les pays de l'UE, dont la France, l'Espagne et l'Italie, souhaitent un plafonnement du prix du gaz similaire au mécanisme ibérique, dont les fonctionnaires de l'UE ont proposé qu'il soit financé par des emprunts conjoints semblables au programme SURE de l'Union qui a protégé les emplois pendant la pandémie du COVID-19.

L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas s'opposent toutefois à un plafonnement des prix, invoquant des craintes pour la sécurité de l'approvisionnement, ainsi qu'à un emprunt conjoint.

M. Medina a déclaré que des progrès avaient été réalisés en matière de financement. "Sur les emprunts communs, le niveau de désaccord n'est pas si élevé, sur (un) plafond de gaz, il l'est", a-t-il déclaré.

Il a salué une proposition de l'Espagne, de la France et du Portugal visant à construire, à plus long terme, un gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille.

"Il est évident qu'il ne sera pas utilisé pour cette crise mais... pour l'avenir", a-t-il déclaré. "Nous devons diversifier les sources d'approvisionnement en Europe. Personne ne pardonnerait à cette génération si nous ne faisons pas les investissements ... pour rendre le système intégré."