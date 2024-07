Les habitants de La Havane ont assisté samedi à l'arrivée de navires de guerre russes, pour la deuxième fois en quelques mois, dans le cadre d'une visite que Cuba a qualifiée de routinière.

Les autorités cubaines ont tiré des coups de feu en l'air pour signaler leur accueil, tandis que des pêcheurs curieux observaient depuis la promenade du bord de mer de La Havane la progression des navires dans la baie. Les résidents russes étaient également parmi les rares à s'être levés tôt pour assister à l'arrivée de la flotte.

Le départ du patrouilleur Neustrahimiy, du navire-école Smolniy et des navires de soutien, tous issus de la flotte de la Baltique, est prévu pour mardi.

Un bref communiqué des Forces armées révolutionnaires cubaines a décrit leur arrivée comme une opération de routine.

Le département d'État américain et le Pentagone n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En juin, un sous-marin nucléaire russe, une frégate et des navires de soutien ont également montré les muscles de Moscou dans le port de La Havane, à moins de 160 km de la Floride.

Les tensions entre les États-Unis et la Russie se sont accrues depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et l'activité navale russe, bien que routinière dans l'Atlantique, s'est intensifiée en raison du soutien des États-Unis à l'Ukraine, selon des responsables américains.

Parallèlement, les relations entre la Russie, alliée de la guerre froide, et Cuba se sont nettement améliorées, alors que le pays communiste lutte contre une crise économique qu'il accuse d'être principalement due aux sanctions américaines.

Les contacts de haut niveau entre les deux pays ont atteint un niveau inégalé depuis la chute de l'Union soviétique, leur ancien bienfaiteur, et le président cubain Miguel Diaz-Canel s'est rendu à Moscou à quatre reprises.

La Russie a envoyé du pétrole, de la farine et un nombre croissant de touristes dans ce pays des Caraïbes à court d'argent et de biens, alors que les citoyens souffrent de coupures d'électricité quotidiennes et d'autres difficultés qui ont donné lieu à des protestations éparses et à une migration record.

Ana Garces, une retraitée de 78 ans, a déclaré à Reuters qu'elle se souvenait que l'Union soviétique de l'époque avait été le seul pays à aider Cuba lors de la crise des missiles de 1962, le point culminant des tensions avec Washington, alors que le monde était au bord de la guerre nucléaire.

"Nous sommes très reconnaissants", a-t-elle déclaré. "Pourquoi ne devrions-nous pas la recevoir à bras ouverts ? C'est de l'amitié. Toutes sortes de navires sont entrés ici".

"Cela montre que d'autres pays nous soutiennent et que notre pays est un peu moins perçu par le monde", a ajouté son mari, Rolando Perez, un retraité de 71 ans.