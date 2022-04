Les négociants déploient des pétroliers plus petits et plus coûteux pour transporter le pétrole russe déplacé vers la Chine.

Environ 5 millions de barils de brut russe de l'Oural devaient être chargés en avril et mai à destination de la Chine sur quatre pétroliers de la taille d'un Aframax transportant chacun 730 000 barils et deux navires de la taille d'un Suezmax contenant chacun environ 1 million de barils, selon les rapports de navigation et les recherches de Refinitiv et Vortexa.

Un très grand transporteur de brut (VLCC), capable de prendre 2 millions de barils, était la norme pour expédier le pétrole de l'Oural vers la Chine avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La demande de pétroliers plus petits met en évidence l'évolution des flux commerciaux, car la catégorie phare des exportations russes à partir des ports de la Baltique et de la mer Noire, auparavant destinée aux clients européens, a du mal à trouver une place après que les majors pétrolières mondiales et les maisons de commerce ont réduit leurs achats de pétrole russe.

Un négociant en pétrole chinois a déclaré que le transport du pétrole de l'Oural avec des navires plus petits était auparavant rare parce qu'ils ne sont pas équipés pour les longs voyages et qu'il est beaucoup plus cher par baril.

"Le pétrole russe doit être proposé à très bas prix pour que cela se produise", a déclaré le négociant.

Le prix au comptant du brut de l'Oural à destination de l'Europe du Nord-Ouest présente la plus forte décote jamais enregistrée, à 34,85 dollars le baril par rapport au Brent daté de référence.

Cela permettrait de couvrir les frais de transport de 16 à 17 dollars par baril pour un navire Aframax, selon les traders, ce qui représente environ quatre fois le prix d'un VLCC.

Les raffineurs en Inde et en Chine, qui étaient auparavant des acheteurs irréguliers de brut de l'Oural, profitent de la forte réduction, selon les traders et les données d'expédition.

Le suivi des pétroliers de Refinitiv montre que les 5 millions de barils d'Urals destinés à la Chine en avril constituent le volume le plus élevé depuis juin 2020.

En avril, environ 19 millions de barils ont été dirigés vers l'Inde pour un voyage plus court, alors qu'il n'y en avait aucun en janvier, avant que la Russie ne lance ce qu'elle appelle une "opération spéciale" en Ukraine.

Traditionnellement, les négociants chargent le pétrole de l'Oural depuis les ports russes de Primorsk et d'Ust-Luga, dans la Baltique, et le port de Novorossiysk, dans la mer Noire, qui ne peut accueillir que des pétroliers de taille Aframax ou Suezmax, et transfèrent deux à trois chargements dans un VLCC avant d'envoyer le pétrole en Chine.

Le transbordement a normalement lieu près du port danois de Skaw et près du port italien d'Augusta et rend les ventes à la Chine plus économiques en réduisant le coût du fret.

Mais après que l'Union européenne a imposé des sanctions financières à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine et que les sociétés pétrolières mondiales ont de plus en plus boudé le pétrole russe, ce type de transfert est devenu plus difficile.

"Les ports européens refusent d'ancrer les pétroliers d'origine russe, ou parfois ce sont les inspecteurs de qualité qui refusent le travail. Vous n'avez donc guère d'autre choix que de transférer les petits navires directement (vers la Chine)", explique un second négociant chinois.

Il est également devenu plus difficile pour les affréteurs de trouver des navires plus grands car les armateurs évitent le pétrole d'origine russe, selon les négociants.