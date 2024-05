Les importateurs de café ont récemment accéléré le rythme de leurs expéditions, cherchant à éviter les problèmes après décembre, lorsque le règlement de l'Union européenne sur les produits exempts de déforestation (EUDR) entrera en vigueur, a déclaré mercredi l'Organisation internationale du café (OIC).

Vanusia Nogueira, directrice exécutive de l'OIC, a déclaré que les stocks de café dans les pays producteurs diminuaient car les importateurs se dépêchent d'envoyer les grains vers les pays d'Europe, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation qui interdira l'accès aux produits agricoles produits sur des terres déforestées.

"Les importateurs accélèrent les expéditions parce que les Européens n'ont pas encore répondu à certaines questions sur la loi", a déclaré Mme Nogueira en marge du Séminaire international du café 2024 à Santos, au Brésil.

"Et qui sait si nous n'aurons pas de surprises", a-t-elle ajouté.

L'Union européenne est le plus grand marché de café au monde, alors que les grains sont produits dans les pays tropicaux.

Selon Mme Nogueira, l'Union européenne devrait accorder une exemption de conformité pendant une certaine période, jusqu'à ce que les pays producteurs et les négociants soient prêts à travailler avec la nouvelle législation, mais cela n'est pas certain.

Selon elle, des pays comme le Brésil, la Colombie et le Costa Rica sont mieux préparés à travailler avec l'EUDR, qui exige la certification que le café n'a pas été produit sur des terres déboisées, alors que les petits agriculteurs des pays africains rencontreraient plus de difficultés. (Reportage de Roberto Samora, rédaction de Marcelo Teixeira à New York, édition de Chris Reese et Sandra Maler)