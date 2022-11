Les négociateurs de la COP27 dans la dernière ligne droite pour trouver un accord sur le climat

CHARM EL-CHEIKH, ÉGYPTE, 19 novembre (Reuters) - Les négociateurs s'efforçaient samedi de trouver un consensus pour parvenir à un accord aux négociations sur le climat de la COP27 en Égypte en dépit des nombreux désaccords qui persistent.

L'issue de la conférence, qui devait se terminer vendredi, est largement considérée comme un test de la détermination mondiale à lutter contre le changement climatique, alors que la guerre en Europe et l'inflation galopante des consommateurs détournent l'attention internationale.

Un nouvel obstacle s'est dressé avec le dépistage positif au COVID-19 subi par le négociateur américain en chef, John Kerry.

Le président de la "Conférence des parties" a appelé cette semaine les négociateurs à redoubler d'efforts pour surmonter leurs divergences tandis que les pays pauvres critiquaient le projet, qui ne répond pas selon eux à la question clé du financement des "pertes et dommages", les financements dont ont besoin les pays les plus vulnérables face aux pertes économiques et aux dommages irréparables liés au dérèglement climatique.

Le projet d'accord final présenté jeudi par l'Onu réaffirme l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré retenu l'an dernier à la COP26 à Glasgow.

Il appelle aussi les pays signataires à "accélérer les mesures visant à réduire progressivement la production d'électricité à base de charbon et à supprimer progressivement et rationaliser les aides publiques inefficaces aux carburants fossiles".

Il ne demande donc pas formellement de mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles, comme l'avaient demandé l'Inde et l'Union européenne.

Le texte "salue" aussi le fait que les délégués aient ouvert les discussions sur la création d'un fonds dédié aux pertes et dommages mais il ne donne aucun détail sur le sujet.

Les pays les plus vulnérables font du lancement de ce fond une priorité mais certains pays riches craignent qu'un accord sur le sujet les oblige à assumer des responsabilités financières de leur contribution passée à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. (Shadia Nasralla, Valerie Volcovici et Jake Spring; version française Nicolas Delame)