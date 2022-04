Les négociations avec l'Ukraine vont reprendre, l'Europe fait face à l'échéance du gaz russe

L'invasion de son voisin par Moscou a tué des milliers de personnes, fait fuir des millions de personnes et galvanisé les États-Unis et leurs alliés dans le monde entier pour imposer des sanctions punitives aux entités gouvernementales, aux entreprises et aux oligarques russes.

La Russie répondra aux sanctions de l'Union européenne, a déclaré vendredi l'agence de presse RIA, citant un haut responsable du ministère des affaires étrangères.

"Les actions de l'UE ne resteront pas sans réponse ... les sanctions irresponsables de Bruxelles ont déjà un impact négatif sur la vie quotidienne des Européens ordinaires", a déclaré Nikolai Kobrinets à l'agence de presse.

Le président russe Vladimir Poutine a joué l'une de ses plus grandes cartes jeudi, en exigeant que les acheteurs européens d'énergie commencent à payer en roubles à partir de vendredi ou que les contrats existants soient interrompus.

Les gouvernements européens ont rejeté l'ultimatum énergétique de Poutine, le plus grand bénéficiaire de gaz russe du continent, l'Allemagne, le qualifiant de "chantage".

L'épreuve de force énergétique a d'énormes ramifications pour l'Europe alors que les responsables américains font le tour du monde pour maintenir la pression sur Poutine afin qu'il mette fin à une invasion qui a déraciné un quart des 44 millions d'habitants de l'Ukraine.

DES BATAILLES À VENIR

Poutine a envoyé des troupes le 24 février pour ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser l'Ukraine. Les pays occidentaux affirment que le véritable objectif de Poutine était de renverser le gouvernement ukrainien.

Lors de pourparlers cette semaine, Moscou a déclaré qu'elle réduirait les offensives près de la capitale Kiev et dans le nord en guise de geste de bonne volonté et qu'elle se concentrerait sur la "libération" de la région de Donbas, au sud-est du pays.

Kiev et ses alliés affirment que la Russie tente plutôt de se regrouper après avoir essuyé les pertes d'une contre-offensive ukrainienne qui a repris les banlieues de la capitale ainsi que des zones stratégiques dans le nord-est et le sud-ouest.

Des images vidéo d'Irpin, à la périphérie ouest de Kiev, montrent des chars russes détruits au milieu de bâtiments bombardés et des autorités ukrainiennes enlevant des victimes dans des sacs mortuaires.

"Nous savions qu'ils (les Russes) étaient repoussés, mais lorsque notre armée est arrivée, j'ai pleinement compris que nous avions été libérés. C'était un bonheur au-delà de toute imagination", a déclaré Lilia Ristich, habitante d'Irpin.

Dans une allocution prononcée tard dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti des "batailles à venir" à Donbas et dans la ville portuaire assiégée de Mariupol, dans le sud du pays.

"Nous devons encore emprunter un chemin très difficile pour obtenir tout ce que nous voulons", a déclaré Zelenskiy.

Les négociations de paix doivent reprendre par vidéoconférence vendredi. Cherchant à renforcer sa position, Moscou redéploie en Ukraine des forces provenant des régions séparatistes soutenues par la Russie en Géorgie, a écrit le ministère britannique de la défense sur Twitter.

Ces renforts indiquent que la Russie a subi des pertes inattendues, a-t-il ajouté.

Les responsables américains et européens affirment que Poutine a été trompé par des généraux sur les performances désastreuses de son armée.

ESPOIRS HUMANITAIRES

Les autorités ukrainiennes espéraient évacuer davantage de résidents de Mariupol après que la Russie ait accepté d'ouvrir un corridor humanitaire vendredi, mais plusieurs accords précédents ont échoué sur fond de récriminations mutuelles.

Le vice-Premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a déclaré que 45 bus envoyés pour évacuer des personnes de Mariupol avaient été arrêtés jeudi par les forces russes à l'extérieur de Berdyansk, à environ 75 km à l'ouest.

"Demain, nous continuerons à essayer de faire passer un couloir humanitaire vers Marioupol afin de ne pas laisser notre peuple livré à lui-même", a-t-elle déclaré dans un post en ligne.

Dans un post Facebook, l'état-major a déclaré que les forces ukrainiennes tenaient toujours Marioupol, une porte vers la mer Noire qui relie un corridor stratégique entre Donbas et la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

Le bureau du maire estime que 5 000 personnes sont mortes.

Des dizaines de milliers de personnes sont piégées depuis des semaines avec peu de nourriture, d'eau et d'autres fournitures dans la ville qui abritait autrefois 400 000 personnes mais qui a été pulvérisée par les bombardements.

Ailleurs, des preuves de la réussite de la contre-attaque ukrainienne ont été apportées à Trostyanets, une ville de l'est du pays. Des chars russes incendiés et des munitions abandonnées jonchaient les routes boueuses.

"Nous avons passé 30 jours dans le sous-sol avec de jeunes enfants. Les enfants tremblent, même encore", a déclaré une femme nommée Larisa.

La guerre exacerbant les prix mondiaux du carburant, le président Joe Biden a lancé jeudi la plus grande libération jamais effectuée de la réserve de pétrole des États-Unis et a mis au défi les géants du pétrole de forer davantage.

"C'est un moment de conséquence et de péril pour le monde", a déclaré M. Biden en annonçant une libération de 180 millions de barils à partir de mai. Mais cette quantité ne suffit pas à couvrir une perte américaine de pétrole russe, que Biden a interdite ce mois-ci.

La guerre menace également de perturber les approvisionnements alimentaires mondiaux, un fonctionnaire du gouvernement américain ayant partagé des images de ce qu'ils ont dit être des dommages aux installations de stockage de céréales en Ukraine, le quatrième exportateur mondial de gains la saison dernière.