Les négociations climatiques de la COP27 considérées comme la clé du succès du sommet de l'ONU sur la nature du mois prochain

Mais pour que ces discussions sur la protection de la nature soient un succès, les experts affirment que les gouvernements doivent maîtriser le réchauffement de la planète.

"Le changement climatique est l'un des principaux moteurs de la perte de biodiversité", a déclaré David Cooper, le chef adjoint de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.

L'agence des Nations Unies organisera son prochain sommet mondial sur la biodiversité le mois prochain à Montréal, après que la Chine, pays hôte, ait reporté l'événement à quatre reprises en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

Lors des pourparlers COP15 prévus du 7 au 19 décembre, les délégations nationales élaboreront un nouvel accord mondial pour protéger les populations d'animaux sauvages en chute libre dans le monde entier et mettre un terme à la dégradation continue des paysages.

Les militants appellent à un véritable "Accord de Paris pour la nature", en vertu duquel les pays fixeraient des objectifs nationaux de conservation et rendraient compte régulièrement de leurs progrès en la matière.

Mais d'abord, le monde a besoin de voir les succès obtenus pour relever les défis climatiques en Égypte, disent les experts.

"Si nous n'obtenons pas de résultats fructueux dans le processus climatique, nous ne pourrons pas mettre fin à la perte de biodiversité", a déclaré M. Cooper.

DES HABITATS CHAUFFÉS

La Terre a connu cinq extinctions massives, et les scientifiques pensent que la sixième est en cours, les espèces animales et végétales disparaissant à un rythme jamais vu depuis 10 millions d'années.

La crise mondiale de la faune et de la flore sauvages est due à la perte d'habitat et à la pollution, le changement climatique constituant une menace croissante à mesure que les températures mondiales augmentent.

Sans une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la moitié de toutes les espèces d'ici la fin du siècle seront confrontées à des températures et des conditions dépassant leur capacité de survie, selon une recherche publiée en 2018 dans la revue Science.

Celles qui ne pourront pas migrer ou s'adapter périront. La disparition des forêts et d'autres écosystèmes comme les récifs coralliens et les herbiers marins laissera également le monde avec moins de formes naturelles de séquestration du carbone. Ces "puits de carbone" absorbent déjà environ la moitié des émissions excessives que les humains rejettent dans l'air en brûlant des combustibles fossiles.

"Nous constatons également que la biodiversité apporte des solutions au changement climatique, et c'est pourquoi il faut les examiner ensemble", a déclaré Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la CDB.

Les scientifiques et les militants font pression pour que la conférence COP15 du mois prochain se termine par un accord "nature positive" qui engage les pays à faire en sorte qu'il y ait plus d'espaces et de créatures sauvages dans sept ans qu'il n'y en a aujourd'hui.

"Vous ne pouvez pas rêver de faire face au changement climatique uniquement par le biais des émissions", a déclaré à Reuters Virginijus Sinkeviciu, commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. "Si les écosystèmes ne sont pas capables de faire face, vous n'avez pas de succès" dans la lutte contre le changement climatique.

"C'est le plus grand danger", a-t-elle ajouté.

L'ACCORD DE PARIS POUR LA NATURE

À quelques semaines du début du sommet COP15, le projet d'un accord espéré sur la biodiversité n'a pas encore été finalisé.

"En regardant la COP15, nous sommes inquiets", a déclaré Marco Lambertini, directeur général de World Wildlife Fund International.

Mercredi, les architectes de l'accord de Paris sur le climat de 2015, qui vise à limiter le réchauffement de la planète à bien moins de 2 degrés Celsius, ont publié une déclaration exhortant les dirigeants mondiaux à décrocher un accord similaire sur la nature.

"Il n'existe pas de voie permettant de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C sans action sur la protection et la restauration de la nature", indique la déclaration.

Les militants et les délégués ont déclaré à Reuters qu'ils souhaitaient voir une déclaration de couverture forte sur la biodiversité sortir de la COP27 avant qu'ils ne se rendent à Montréal. Bien que les pourparlers se déroulent maintenant au Canada, la Chine reste l'hôte officiel.

Le ministre canadien de l'Environnement, Steven Guilbeault, a également déclaré qu'il "aimerait voir une reconnaissance forte de la Convention sur la biodiversité dans le résultat final de la COP27."

La délégation chinoise à la COP27 n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le président Xi Jinping n'a pas participé aux négociations sur le climat à Sharm el-Sheikh et ne devrait pas non plus assister à la COP15.

