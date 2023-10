Les négociateurs de l'Union européenne et du Mercosur se sont réunis au Brésil mardi et mercredi pour tenter de concilier leurs différentes positions et de conclure un accord commercial en préparation depuis deux décennies, ont déclaré trois sources diplomatiques à Reuters.

Elles ont précisé que les quatre pays du bloc commercial sud-américain avaient préparé leur réponse à l'addendum de l'UE présenté au début de l'année et que les discussions visaient à parvenir à un compromis.

"Nous sommes dans une phase intense de négociations au cours de laquelle nous essaierons de fusionner les documents des deux parties", a déclaré un diplomate.

L'accord est en suspens depuis 2019, principalement en raison des préoccupations européennes concernant la déforestation de l'Amazonie.

Après deux jours de discussions, les négociateurs ont accepté de continuer à travailler à un rythme plus rapide, a déclaré un fonctionnaire brésilien.

"De nouveaux cycles sont prévus chaque semaine, par le biais de vidéoconférences et de réunions en personne, puis les négociateurs en chef se réuniront à Brasilia le 30 octobre pour faire le point sur les progrès accomplis", a déclaré un porte-parole du ministère brésilien des affaires étrangères.

L'Union européenne attendait une réponse du Mercosur à sa proposition de joindre des engagements en matière de durabilité et de changement climatique à l'accord conclu en 2019 avec le bloc sud-américain formé par l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a critiqué l'addendum lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en juin, mais les deux dirigeants ont déclaré qu'ils espéraient que l'accord pourrait être conclu d'ici la fin de l'année.

La déforestation de la forêt amazonienne a diminué rapidement depuis que Lula a pris ses fonctions en janvier, selon les données préliminaires du gouvernement, inversant ainsi la tendance à la destruction sous son prédécesseur de droite Jair Bolsonaro.

Le Brésil, actuellement président pro tempore du Mercosur, n'a pas apprécié les mesures de protection de l'environnement ajoutées par l'UE dans une lettre annexe.

"L'addendum est plein d'impositions, mais pas un mot sur le coût de la préservation de cet atout environnemental", a déclaré le ministre de l'agriculture Carlos Favaro à Reuters.

Il a déclaré que l'UE était un marché important pour le Brésil, mais a averti que d'autres marchés moins restrictifs s'ouvraient en Asie et au Moyen-Orient. (Reportage d'Anthony Boadle à Brasilia et de Belen Carreño à Madrid ; rédaction d'Alex Richardson)