Les négociations de l'Aléna dans une phase décisive

(Actualisé avec report du discours canadien à l'Onu)

MEXICO, 29 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis et le Mexique ont brusquement renoncé à rendre publics les détails de l'accord qu'ils ont conclu dans le cadre des renégociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), une décision qui témoigne de leur volonté d'aplanir leurs divergences avec le Canada.

En suspendant cette publication, Mexico et Washington espèrent convaincre Ottawa de les rejoindre, a dit une source proche des discussions.

Le ministre mexicain de l'Economie Ildefonso Guajardo a pour sa part affirmé que les Etats-Unis et le Canada étaient entrés dans une phase sérieuse de négociations et que le monde saurait d'ici 48 heures si l'Aléna resterait un ensemble trilatéral.

Donald Trump a annoncé le mois dernier avoir conclu un accord séparé avec le Mexique et a menacé le Canada de l'en exclure si les autorités canadiennes n'acceptaient pas des conditions commerciales plus favorables aux intérêts américains.

Washington veut un texte d'accord pour le 1er octobre afin qu'il puisse être signé par l'administration mexicaine sortante. Les dirigeants canadiens refusent de céder à l'urgence en raison de l'importance des enjeux.

La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, qui dirige les négociations pour Ottawa, a toutefois reporté un discours qu'elle devait prononcer samedi à New York, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des Nations unies.

Selon son porte-parole, Chrystia Freeland a regagné le Canada pour participer aux travaux sur l'Aléna. Elle ne prévoit pas de retourner à Washington pour le moment, a cependant ajouté Adam Austen.

Les Etats-Unis et le Canada s'opposent sur les mécanismes de résolution des conflits commerciaux et sur les demandes américaines d'un accès élargi au marché laitier canadien qui est protégé. (Frank Jack Daniel, Ana Isabel Martinez, Anthony Esposito et Diego Ore, Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)