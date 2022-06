Les négociations de l'ONU sur la biodiversité à Nairobi poussent à la conservation d'ici 2030

Alors que les scientifiques avertissent qu'environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, les Nations Unies demandent aux pays de désigner 30 % de leurs zones terrestres et maritimes pour la conservation d'ici 2030.

Selon les scientifiques, atteindre cet objectif "30 par 30" permettrait de protéger les environnements de la planète contre le braconnage, la pollution ou l'empiètement du développement humain.

La Terre a connu cinq extinctions massives et les scientifiques pensent que nous en sommes maintenant à la sixième, avec des espèces animales et végétales qui disparaissent à un rythme jamais vu depuis 10 millions d'années.

Seuls 17 % des terres émergées et 7 % des océans de la planète font actuellement l'objet d'une forme de protection.

Les discussions de mardi ont été portées par un sentiment de progrès après que les organisateurs ont annoncé que le sommet de l'ONU sur la biodiversité, ou "COP15", serait déplacé à Montréal, au Canada, après avoir été reporté quatre fois en Chine en raison de la pandémie de COVID-19.

"Nous avons toutes les raisons d'être pleinement confiants quant à l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité", a déclaré le ministre chinois de l'environnement, Huang Runqiu, qui est également le président de la COP15.

Déjà, plus de 90 pays, dont les États-Unis, se sont engagés à atteindre l'objectif 30 par 30, selon la High Ambition Coalition for Nature and People.

Le chef du Programme des Nations Unies pour l'environnement a imploré mardi les délégués de parvenir à un projet d'accord final au cours des négociations de Nairobi cette semaine. Ce projet serait ensuite soumis au vote lors de la COP15 en décembre.

"Ici aujourd'hui et ces jours-ci, il est impératif que vous fassiez des progrès significatifs pour assurer le succès de la COP15 et par la suite", a déclaré Inger Andersen, Secrétaire exécutif du PNUE, lors de la plénière d'ouverture de mardi dans la capitale kenyane.

Mais plusieurs points de friction subsistent, le projet de texte étant actuellement truffé de crochets qui indiquent l'absence d'accord sur des questions telles que les objectifs de réduction de l'utilisation des pesticides.

"Sans chiffres, le cadre restera une aspiration et sera voué à l'échec", a déclaré M. Andersen.

Le financement reste un autre sujet de discorde. Une coalition de groupes environnementaux, dont l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Fonds mondial pour la nature, demandent aux nations riches de contribuer à hauteur de 60 milliards de dollars par an sur les 700 milliards nécessaires annuellement pour faire face à la crise de la biodiversité.

"Une grande partie de la perte mondiale de biodiversité est due aux niveaux élevés de consommation dans les nations riches", a déclaré Brian O'Donnell, directeur de l'association de conservation à but non lucratif Campaign for Nature.

Selon les groupes verts, 500 milliards de dollars supplémentaires pourraient être obtenus en réduisant les subventions néfastes aux combustibles fossiles et à l'agriculture.

L'ONU a également exhorté les délégués à se pencher sur la manière dont ils planifieraient et rendraient compte des progrès réalisés pour chacun des objectifs. Les précédents objectifs de conservation du monde - connus sous le nom d'objectifs d'Aichi - ont expiré en 2020 sans qu'aucun n'ait été pleinement atteint.