Les négociations de l'ONU sur le climat en Allemagne ont débuté lundi sans ordre du jour final convenu pour les discussions techniques, a déclaré un négociateur de haut rang, ce qui réduit l'optimisme quant à la possibilité que la réunion de 10 jours aboutisse à un programme clair pour la conférence COP28 à Dubaï.

La conférence de Bonn sur le changement climatique, conçue pour préparer les décisions à adopter lors de la COP28 aux Émirats arabes unis, est considérée comme un contrôle à mi-parcours de la manière dont les négociations internationales ambitieuses sur le climat prendront forme lors de la COP28 en décembre.

Mais malgré des mois de discussions depuis la précédente COP27 en Égypte, il n'y a pas eu d'accord sur l'adoption des ordres du jour proposés par les organes subsidiaires permanents de la COP pour la conférence de Bonn, a déclaré Nabeel Munir, président de l'organe subsidiaire de mise en œuvre des Nations unies (SBI), lors de l'ouverture des discussions.

"Il n'est jamais bon que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur quelque chose d'apparemment aussi simple que l'ordre du jour des sessions à venir", a déclaré à Reuters Tom Evans, conseiller politique auprès du groupe de réflexion indépendant sur le climat E3G.

Le principal sujet de discorde portait sur l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence de Bonn un point relatif à l'atténuation du changement climatique, un point que l'Union européenne avait proposé et qui aurait soulevé la question de l'élimination progressive des combustibles fossiles, a expliqué M. Evans.

"Il s'agit en quelque sorte d'un échauffement en vue d'une certaine tension autour de cette question que nous pourrions observer lors de la COP 28", a-t-il ajouté.

Lors du sommet sur le climat qui s'est tenu l'année dernière en Égypte, plus de 80 pays, dont l'Union européenne et les petites nations insulaires, ont accepté d'inclure dans le texte final une formulation appelant à l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles. Des pays comme l'Arabie saoudite et la Chine ont exhorté l'Égypte à ne pas inclure cette formulation dans le texte final.

La conférence de Bonn sera le théâtre de diverses discussions sur des questions politiques cruciales en matière de changement climatique, notamment le "bilan mondial" de la COP28, au cours duquel les pays examineront leurs progrès collectifs tous les cinq ans, pour la première fois depuis l'accord historique de Paris en 2015.

Un objectif mondial sur l'adaptation, une transition juste vers des sociétés durables et la préparation de décisions sur le nouveau fonds pour les pertes et dommages, convenu lors de la COP 27, figurent parmi les sujets à l'ordre du jour de la conférence de Bonn.