Les négociations du Ghana avec les détenteurs d'obligations externes doivent avoir lieu dans quelques semaines

Le Ghana en difficulté doit restructurer sa dette pour décrocher un plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI) de 3 milliards de dollars, que M. Ofori-Atta a déclaré que le gouvernement espérait décrocher en mars.

Environ 85 % des détenteurs d'obligations éligibles se sont inscrits cette semaine à un programme d'échange de la dette intérieure longtemps retardé, après plusieurs extensions et révisions des conditions.

Les détenteurs d'obligations éligibles détenaient 97,7 milliards de cedis (8,1 milliards de dollars) d'obligations d'État initialement prévues pour la restructuration qui valaient 130 milliards de cedis à la fin du mois de décembre, a déclaré M. Ofori-Atta, les fonds de pension étant exclus après la menace de grève générale des syndicats.

Les détenteurs d'obligations individuels âgés de moins de 59 ans et les organismes de placement collectif ont représenté 6,06 % des obligations éligibles offertes, les individus de plus de 59 ans 0,43 % et les autres détenteurs, y compris les banques et les compagnies d'assurance, 78,41 %, a-t-il précisé.

Le gouvernement doit maintenant obtenir des engagements de ses créanciers extérieurs en faveur d'une restructuration de la dette afin de décrocher l'approbation du conseil d'administration du FMI pour le plan de sauvetage.

"Nous avons entamé le processus de négociation de bonne foi avec nos créanciers commerciaux par le biais de discussions préliminaires et d'échanges d'informations", a déclaré M. Ofori-Atta.

Le comité des créanciers commerciaux s'est engagé à évaluer la demande d'allègement de la dette du Ghana d'ici la fin du mois de février, a-t-il ajouté.

Fin novembre, un tiers de la dette ghanéenne de 575,7 milliards de cedi (48,4 milliards de dollars) était intérieure, selon la banque centrale, tandis que la dette extérieure était de 29,2 milliards de dollars. Le pays doit environ 13 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations internationales.

"Nous espérons que nos créanciers commerciaux comprendront notre désir de négocier avec nos créanciers bilatéraux des conditions plus douces que celles que nous prévoyons de leur proposer, car un processus rapide avec les créanciers bilatéraux est nécessaire pour ouvrir la voie à la discussion avec les créanciers privés", a déclaré M. Ofori-Atta.

Le Ghana, où une crise économique profonde a vu l'inflation et les coûts du service de la dette du gouvernement grimper en flèche, a demandé une restructuration bilatérale de sa dette au titre du Cadre commun, un processus mis en place pendant la pandémie COVID-19 par le Groupe des 20 principales économies.

"Nous avons fait savoir que nous attendons que le comité (bilatéral) des créanciers soit formé rapidement... afin que nous soyons en mesure de nous présenter devant le conseil d'administration du Fonds en mars", a déclaré M. Ofori-Atta, à propos de la réunion, co-organisée par le Club de Paris des nations créancières, où la demande a été présentée.

"Nous approchons également les principaux créanciers comme l'Inde et la Chine pour faire en sorte que nos discussions avec le Club de Paris soient accélérées."

La Chine est le plus grand créancier bilatéral du Ghana avec 1,7 milliard de dollars de dette, tandis que le Ghana doit 1,9 milliard de dollars aux membres du Club de Paris, selon les données de l'Institute of International Finance.

(1 $ = 12,0000 cedi ghanéens)