La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi qu'elle s'opposait au transfert des négociations en vue d'un accord fiscal mondial de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vers les Nations unies, s'opposant ainsi aux souhaits de certains pays en développement et de groupes à but non lucratif.

Mme Yellen a déclaré à Reuters, en marge d'une réunion des dirigeants financiers du Groupe des 20 au Brésil, qu'elle estimait que l'OCDE, qui a mené les négociations sur un accord en deux parties concernant l'impôt sur les sociétés au cours des trois dernières années, était mieux placée pour mener à bien de tels pourparlers.

"Nous ne voulons pas que ces négociations soient confiées aux Nations unies", a déclaré Mme Yellen à Rio de Janeiro. L'OCDE "est une organisation fondée sur le consensus. Nous avons fait d'énormes progrès et les Nations unies n'ont pas l'expertise technique nécessaire.

Le transfert des négociations à l'ONU impliquerait beaucoup plus de pays dans le processus et sa structure de vote à la majorité n'est pas adaptée à des négociations fiscales complexes où les pays doivent tous être d'accord sur les termes, a déclaré Mme Yellen. (Reportage de David Lawder ; Rédaction d'Andrea Ricci)