La banque centrale indienne devrait maintenir ses taux d'intérêt vendredi, mais toute nouvelle mesure de retrait de liquidités pourrait entraîner une hausse des rendements du marché, provoquant une nouvelle augmentation des taux effectifs, selon les fonctionnaires du Trésor et les analystes.

Le taux d'appel quotidien moyen a atteint 6,70 % entre le 14 août et le 5 octobre, ce qui est nettement supérieur au taux de 6,49 % enregistré entre le 1er juin et le 11 août, ainsi qu'au taux directeur de 6,5 %, qui constitue idéalement le point d'ancrage des taux d'intérêt du marché monétaire au jour le jour.

Lors de sa réunion de politique générale en août, la Reserve Bank of India a demandé aux banques de maintenir un taux de réserve supplémentaire de 10 % sur certains dépôts, ce qui a eu pour effet de resserrer la liquidité de la roupie. Cette mesure a été supprimée progressivement depuis septembre.

"L'I-CRR était une hausse indirecte des taux, car la RBI cherchait à maintenir les taux au jour le jour plus proches du taux MSF (marginal standing facility)", a déclaré Arun Bansal, directeur exécutif et responsable de la trésorerie à l'IDBI Bank.

L'I-CRR et les sorties fiscales ont poussé le déficit de liquidité du système bancaire à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soit près de 1,5 trillion de roupies (18 milliards de dollars) en septembre.

Alors que les acteurs du marché s'attendent à ce que la RBI maintienne son contrôle strict sur les liquidités dans les semaines à venir, ils n'anticipent pas de mesures drastiques.

"Toute augmentation de l'excédent de liquidité serait un phénomène à court terme et la liquidité s'écoulera en raison de l'augmentation de la monnaie en circulation, qui s'accélérera au cours du trimestre actuel", a déclaré A Prasanna, responsable de la recherche chez ICICI Securities Primary Dealership.

"D'ici là, ils (la RBI) peuvent continuer avec des prises en pension à taux variable de différentes durées et des ventes OMO basées sur des écrans. Les flux de devises peuvent être gérés par le biais de contrats à terme".

Alors que les banques n'ont pas participé activement aux VRRR, la RBI a vendu des obligations d'une valeur nette de 71 milliards de roupies sur le marché libre au cours des quatre semaines précédant le 22 septembre.

Par ailleurs, le resserrement des conditions de liquidité a également eu un impact sur les taux du marché monétaire, les rendements des bons du Trésor et des papiers commerciaux ayant augmenté au cours des derniers mois.

Alors que les rendements des bons du Trésor vendus par le gouvernement ont gagné environ 25 points de base, les rendements des billets de trésorerie émis par les sociétés financières non bancaires ont augmenté de 35 points de base.

(1 $ = 83,2075 roupies indiennes)