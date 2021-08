Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Galaxy Watch4 et Buds2 sont maintenant disponibles au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 27 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dévoilés plus tôt au mois d’août, les tout nouveaux Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, la série Galaxy Watch4 et les Galaxy Buds2 de Samsung sont maintenant disponibles pour achat dans les boutiques Expérience+ Samsung, en ligne sur Samsung.com/ca et chez les grands détaillants au Canada. Dotés d’améliorations définissant leur catégorie, d’une fabrication de qualité et d’innovations phares pour des expériences utilisateur optimisées, ces appareils ont fait l'objet d'une forte demande de précommande dans tout le pays, et certains produits sont temporairement en rupture de stock. Pour obtenir des informations actualisées sur les stocks et les estimations d'expédition, consultez la page de chaque produit sur Samsung.com/ca_fr .



“La demande hâtive pour le Samsung Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G atteint un niveau record, le volume des précommandes dépassant les attentes. Les Canadiens sont clairement enthousiastes à l'idée de découvrir la prochaine innovation pliable, les appareils de la série Watch4 et Buds2 suscitant également l'intérêt.", a déclaré Raj Doshi, Directeur des activités mobiles chez Samsung Electronics Canada. "Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens des innovations Galaxy passionnantes qui leur permettent d'en faire plus - qu'il s'agisse de saisir de nouvelles perspectives avec leur téléphone, d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité mobile ou de travailler pour vivre une vie plus vibrante avec l'aide de fonctions de bien-être holistique intuitives."

Augmentez votre productivité et optimisez chaque instant

S'appuyant sur des innovations révolutionnaires telles que le mode Flex mains libres, le multitâche amélioré1 et les doubles écrans, la série Galaxy Z 2021 fait passer l'expérience pliable à un niveau supérieur avec une durabilité accrue2 et une résistance à l'eau IPx8.3

Le Galaxy Z Fold3 5G est doté d'un écran Infinity Flex ininterrompu et d'un appareil photo sous l'écran, ce qui permet de simplifier le travail en multitâche et de vivre des expériences visuelles à couper le souffle. Désormais doté de la fonctionnalité S Pen 4 - une première pour un Galaxy pliable - l'utilisateur peut travailler sur plusieurs applications à la fois avec la fenêtre Multi-Active 5 et naviguer de manière fluide entre les deux écrans grâce à la continuité des applications. Le modèle à 256 Go est disponible en Noir fantôme, Argent fantôme et en Vert fantôme pour 2 269,99 $ (prix régulier). Le modèle à 512 Go est disponible en Noir fantôme au prix de 2 409,99 $ (prix régulier). Pour plus d'informations et la disponibilité, veuillez consulter le https://samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold3-5g





Le Galaxy Z Flip3 5G offre aux utilisateurs une nouvelle façon de s'exprimer en mains libres grâce au mode Flex. Des fonctionnalités d'appareil photo de qualité studio, telles que le cadrage automatique, et un design élégant et compact assurent un équilibre entre le style, la fonctionnalité et le plaisir. Le modèle à 128 Go est disponible en Noir fantôme, Lavande, Crème et Vert pour 1 259,99 $ (prix régulier). Le modèle à 256 Go est disponible en Noir fantôme pour 1 329,99 $ (prix régulier). Pour plus d'informations et la disponibilité, veuillez consulter le https://samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip3-5g



Dotée du tout nouveau système Wear OS développé par Samsung, la série Galaxy Watch4 est équipée d'une variété de fonctions innovantes et pratiques et d'expériences de connectivité puissantes qui offrent aux utilisateurs un aperçu global de leur bien-être.

La Galaxy Watch4 présente un design épuré et moderne qui en fait un accessoire idéal pour une utilisation polyvalente tout au long de la journée. Le modèle de 40 mm sera disponible en Noir, Argent et Or Rose, tandis que le modèle de 44 mm sera proposé en Noir, Argent et Vert à partir de 329,99 $ (prix régulier) pour la version Bluetooth et 399,99 $ (prix régulier) pour le modèle LTE. Pour plus d'informations et la disponibilité, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca_fr/watches/all-watches/?galaxy-watch





La Galaxy Watch4 Classic offre aux utilisateurs un design intemporel de montre intelligente avec la monture tournante préférée des fans de Samsung. Disponible en modèles 42 mm (Noir, Argent) et 46 mm (Noir uniquement), à partir de 459,99 $ (prix régulier) pour la version Bluetooth et 529,99 $ (prix régulier) pour la version LTE. Pour plus d'informations et la disponibilité, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca_fr/watches/all-watches/?galaxy-watch



Grâce à des haut-parleurs bidirectionnels dynamiques, à la suppression active du bruit, à une batterie longue durée et à un ajustement confortable pour une utilisation prolongée, les Galaxy Buds2 élèvent encore davantage l'expérience de l'écosystème Galaxy lorsqu'ils sont associés à votre téléphone intelligent ou montre intelligente Galaxy.

Les Galaxy Buds2 sont disponibles en quatre couleurs tendances et contemporaines : Graphite, Blanc, Vert Olive et Lavande, pour 189,99 $ (prix régulier). Pour plus d'informations et la disponibilité, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca_fr/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds2-graphite-sm-r177nzkaxac



Détails des offres promotionnelles

Bien que certains clients puissent subir des retards de livraison en raison de rupture de stock, les Canadiens peuvent encore profiter de plusieurs offres pendant les mois de septembre et d'octobre, notamment :

Offres de cadeaux avec achat

Les Canadiens qui achètent le Galaxy Z Fold3 5G en ligne sur le site Samsung.com/ca_fr ou dans une boutique Expérience+ Samsung entre le 27 août et le 4 octobre 2021 recevront un étui Flip Cover et un S Pen en cadeau avec l’achat.6

Achetez les Galaxy Buds2 entre le 27 août et le 4 octobre 2021 sur le site Samsung.com/ca, dans une boutique Expérience+ Samsung, chez certains détaillants nationaux ou certains opérateurs et recevez un chargeur sans fil en prime.7

Offres de bons électroniques d’ensembles Galaxy

Achetez le Galaxy Z Fold3 5G dans une boutique Expérience+ Samsung ou un établissement partenaire participant jusqu'au 10 septembre 2021 pour recevoir un bon électronique exclusif Galaxy pour des Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier), le chargeur sans fil Samsung Duo (79,99$, prix régulier) et le S Pen Fold Edition (59,99$, prix régulier).8

Achetez le Galaxy Z Flip3 5G dans votre boutique Expérience+ Samsung ou dans un magasin partenaire participant jusqu’au 10 septembre 2021 pour recevoir un bon électronique exclusif Galaxy pour des Galaxy Buds2 (189,99$, prix régulier) et le chargeur sans fil Duo de Samsung (79,99$, prix régulier). 9

Offres AIR MILES®

Achetez le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca, dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 350 milles AIR MILES® en bonus.10 Achetez les Galaxy Buds2 entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur le site Samsung.com/ca, dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 100 milles AIR MILES® en bonus.11

Achetez la Galaxy Watch4 Classic ou la Galaxy Watch4 entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca, dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou sur rewards.airmiles.ca et obtenez jusqu'à 100 milles AIR MILES® en bonus.12

Offres d’échanges

Les Canadiens peuvent également échanger leur ancien téléphone intelligent jusqu'au 4 octobre 2021 et recevoir un crédit allant jusqu'à 785 $ pour l'achat d'un Galaxy Z Fold3 5G ou Galaxy Z Flip3 5G.13Jusqu'au 4 octobre 2021, les clients admissibles peuvent recevoir un crédit de 100 $ par le biais du programme de reprise en échangeant leur ancienne montre intelligente ou bracelet sportif lors de l'achat d'un appareil de la série Galaxy Watch4.

Le programme d’échange est disponible sur Samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung, chez certains détaillants nationaux et chez certains opérateurs au Canada.14

Tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou objet connecté Galaxy. Les utilisateurs seront protégés jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à se remettre sur pied.15

Les Canadiens qui achètent le Galaxy Z Fold3 5G ou le Galaxy Z Flip3 5G dans une boutique Expérience+ Samsung ou un établissement partenaire participant au plus tard le 10 septembre 2021 recevront en prime un plan bonus Samsung Care+ d'un an en consultant la section Avantages de l'application Samsung Members sur leur nouvel appareil.16

Achetez le Samsung Care+ entre le 27 août et le 30 septembre 2021 sur Samsung.com/ca et obtenez 100 Miles AIR MILES® en bonus.17

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service d'assistance premium

Votre appareil Galaxy Z Fold3 5G ou Galaxy Z Flip3 5G est accompagné de services d'assistance client dédiés, conçus spécifiquement pour offrir la meilleure expérience de service à la clientèle à nos précieux clients. Des experts spécialement formés sont disponibles 24/7 via le chat en direct ou par téléphone de 9 h à 21 h EST au 1-888-970-FOLD pour vous fournir une assistance personnalisée et exclusive pour votre appareil. Visitez www.samsung.com/ca_fr /support pour plus d'informations.

Service porte-à-porte partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'un service d'assistance pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage pratique à domicile par le biais du 1-800-SAMSUNG, du chat en direct ou d'un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Votre Service disponible en ligne à l'adresse www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour organiser un ramassage à domicile de leur appareil. La collecte et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair .

Pour plus d’informations sur les derniers appareils Galaxy de Samsung, incluant leurs spécificités: www.samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada

Samsung Electronics Canada incite les Canadiens à réaliser leur plein potentiel grâce à un écosystème de produits et de services transformateur qui apporte innovation et conception distincte à tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit les univers des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. Dédiées à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d'entreprise primées de Samsung soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les communautés de tout le pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com.

1 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche.

2 Comparativement aux Galaxy Z Fold2 5G et Galaxy Z Flip 5G.

3 Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G a reçu la classification IPX8. IPX8 est basé sur des conditions de tests pour une submersion dans 1,5 mètres d’eau douce pendant maximum 30 minutes. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. Ne résiste pas à la poussière.

4 S Pen vendu séparément. Seul l’écran principal du Galaxy Z Fold3 5G peut être utilisé avec le S Pen. Uniquement compatible avec le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. Tout autre S Pens ou stylet non conçu pour le Galaxy Z Fold3 5G (incluant ceux d’autres commerçants) peuvent endommager l’écran.

5 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fenêtre Multi Active.

6 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable du 27 août 2021 au 4 octobre 2021. Offre disponible exclusivement en ligne à Samsung.com/ca et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Maintenant, à l’achat d’un Galaxy Z Fold3 (SM-F926WZKAXAC, SM-F926WZGAXAC, SM-F926WZSAXAC – prix régulier de 2 269,99 $ ; F926WZKEXAC – prix régulier de 2 409,99 $), vous recevrez en prime une (1) housse Flip Cover avec stylo S Pen (EF-FF92PCBEGCA – prix régulier de 119,99 $) avec votre achat. Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d’un (1) Flip Cover avec S Pen en prime par appareil Galaxy Z Fold3 admissible acheté par client. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d’une autorisation expresse de Samsung. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

7 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable du 27 août 2021 au 4 octobre 2021. Les détaillants canadiens autorisés et de transporteurs participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience au Canada et à samsung.com/ca sont admissibles à cette promotion..Maintenant, à l’achat de Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC, SM-R177NZGAXAC, SM-R177NLVAXAC, SM-R177NZWAXAC- prix régulier de 189,99 $), vous recevrez un (1) chargeur sans fil simple (EP-P1300TBEGCA- prix régulier de 54,99 $) en prime avec votre achat. Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d’un (1) chargeur sans fil simple en prime par appareil Galaxy admissible acheté par client. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Ne peut être combinée à aucune autre offre, à moins d’une permission expresse de Samsung. 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés

8 Soit (i) précommandez du 11 août 2021 au 26 août 2021 et complétez votre achat avant le 10 septembre 2021, soit (ii) achetez du 27 août 2021 au 10 septembre 2021, le Samsung Galaxy Fold3 5G (modèles SM-F926WZKAXAC/SM-F926WZGAXAC/ SM-F926WZSAXAC- prix régulier 2269,99 $, SM-F926WZKEXAC- prix régulier 2409. 99 $) ou du Galaxy Z Flip3 5G (modèles SM-F711WZKAXAC/SM-F711WZEAXAC/SM-F711WZGAXAC/SM-F711WLVAXAC – prix régulier de 1259,99 $, SM-F711WZKEXAC – prix régulier de 1329,99 $) et recevez une prime de lève-tôt consistant en un bon électronique Samsung (échangeable uniquement sur samsung.com/ca entre le 11 août et le 30 septembre 2021) à la fin de l’achat de votre appareil pour l’une des options suivantes : Achat du Galaxy Fold3 5G : Galaxy Buds 2 (noir – modèle no SM-R177NZKAXAC ; prix régulier de 189,99 $CAN), Duo de chargeurs sans fil Samsung (noir – EP-P4300TBEGCA ; prix régulier de 79,99 $) et S Pen Fold Edition (EJ-PF926BBEGCA ; prix régulier de 59 $. 99 $) Achat d’un Galaxy Flip3 5G : Galaxy Buds 2 (noir – modèle no SM-R177NZKAXAC ; prix courant de 189,99 $CAN), chargeur sans fil Samsung Duo (noir – EP-P4300TBEGCA ; prix courant de 79,99 $) 8 500 primes de participation hâtive sont offertes aux clients admissibles qui se qualifient selon les conditions énoncées ci-dessus, selon le principe du premier arrivé. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Le bon électronique n’a aucune valeur monétaire, ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol, n’est pas transférable et ne peut être échangé une fois sélectionné. Limite d’un bon électronique en prime par achat d’appareil. Ouvert aux résidents canadiens uniquement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience Stores sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués à samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Afin de télécharger le coupon électronique pour le bonus d’achat hâtif du Galaxy Fold3|Flip3 5G, le client doit se rendre dans la “Section avantages” de l’application Samsung Members App sur son appareil Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G entre le 11 août et le 24 septembre 2021. L’application Samsung Members App peut être téléchargée gratuitement sur le Samsung Galaxy Store. Afin d’installer et de s’inscrire à l’application Samsung Members App, l’utilisateur doit posséder un compte Samsung. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour configurer votre compte Samsung, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/) Entre le 11 août et le 24 septembre 2021, cliquez sur la bannière Galaxy Fold3|Flip3 5G bonus d’achat hâtif dans l’application Samsung Members App pour télécharger l’E-Voucher et accéder à un lien vers la page de l’offre du bonus d’achat hâtif sur samsung.com/ca où vous pourrez sélectionner votre cadeau et échanger l’E-Voucher . Une fois téléchargé, le bon électronique sera affiché dans la section Coupons de la page des membres Samsung jusqu’au 30 septembre 2021 et est valable pour le bonus d’achat hâtif applicable en fonction du modèle Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G que vous avez choisi, sur samsung.com/ca entre le 11 août et le 30 septembre 2021. L’expédition du bonus Samsung Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G devrait prendre entre 6 et 8 semaines à compter de la date d’échange de votre E-Voucher sur samsung.com/ca, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées ci-dessus.

9 Soit (i) précommandez du 11 août 2021 au 26 août 2021 et complétez votre achat avant le 10 septembre 2021, soit (ii) achetez du 27 août 2021 au 10 septembre 2021, le Samsung Galaxy Fold3 5G (modèles SM-F926WZKAXAC/SM-F926WZGAXAC/ SM-F926WZSAXAC- prix régulier 2269,99 $, SM-F926WZKEXAC- prix régulier 2409.99 $) ou du Galaxy Flip3 5G (modèles SM-F711WZKAXAC/SM-F711WZEAXAC/SM-F711WZGAXAC/SM-F711WLVAXAC – prix régulier de 1259,99 $, SM-F711WZKEXAC – prix régulier de 1329,99 $) et recevez une prime de lève-tôt consistant en un bon électronique Samsung (échangeable uniquement sur samsung.com/ca entre le 11 août et le 30 septembre 2021) à la fin de l’achat de votre appareil pour l’une des options suivantes : Achat du Galaxy Fold3 5G : Galaxy Buds 2 (noir – modèle no SM-R177NZKAXAC ; prix courant de 189,99 $CAN), Duo de chargeurs sans fil Samsung (noir – EP-P4300TBEGCA ; prix courant de 79,99 $) et S Pen Fold Edition (EJ-PF926BBEGCA ; prix courant de 59,99 $). Achat du Galaxy Flip3 5G : Galaxy Buds 2 (noir – modèle no SM-R177NZKAXAC ; prix courant de 189,99 $CAN), chargeur sans fil Duo de Samsung (noir – EP-P4300TBEGCA ; prix courant de 79,99 $). Il y a 8 500 primes de lève-tôt disponibles pour les clients admissibles qui se qualifient selon les conditions énoncées ci-dessus, sur la base du premier arrivé. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Le bon électronique n’a aucune valeur monétaire, ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol, n’est pas transférable et ne peut être échangé une fois sélectionné. Limite d’un bon électronique en prime par achat d’appareil. Ouvert aux résidents canadiens uniquement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience Stores sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués à samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Afin de télécharger le coupon électronique pour le bonus d’achat hâtif du Galaxy Fold3|Flip3 5G, le client doit se rendre dans la “Section avantages” de l’application Samsung Members App sur son appareil Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G entre le 11 août et le 24 septembre 2021. L’application Samsung Members App peut être téléchargée gratuitement sur le Samsung Galaxy Store. Afin d’installer et de s’inscrire à l’application Samsung Members App, l’utilisateur doit posséder un compte Samsung. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour configurer votre compte Samsung, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/) Entre le 11 août et le 24 septembre 2021, cliquez sur la bannière Galaxy Fold3|Flip3 5G bonus d’achat hâtif dans l’application Samsung Members App pour télécharger l’E-Voucher et accéder à un lien vers la page de l’offre du bonus d’achat hâtif sur samsung.com/ca où vous pourrez sélectionner votre cadeau et échanger l’E-Voucher . Une fois téléchargé, le bon électronique sera affiché dans la section Coupons de la page des membres Samsung jusqu’au 30 septembre 2021 et est valable pour le bonus d’achat hâtif applicable en fonction du modèle Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G que vous avez choisi, sur samsung.com/ca entre le 11 août et le 30 septembre 2021. L’expédition du bonus Samsung Galaxy Fold3 5G ou Galaxy Flip3 5G devrait prendre entre 6 et 8 semaines à compter de la date d’échange de votre E-Voucher sur samsung.com/ca, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées ci-dessus.

10 Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 (“Période d’offre”). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l’offre : (i) achetez un Samsung Galaxy Z Fold3 Phantom Black SM-F926WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Black SM-F926WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Silver SM-F926WZSAXAC ou un Samsung GALAXY Z FOLD3 Phantom Green SM-F926WZGAXAC et obtenez 350 milles de prime AIR MILES® ; ou (ii) achetez un Samsung GALAXY Z FLIP3 Phantom Black SM-F711WZKAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Phantom Black SM-F711WZKEXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Lavender SM-F711WLVAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Cream SM-F711WZEAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Green SM-F711WZGAXAC ou un Samsung GALAXY Z FLIP3 Light Pink SM- F711WLIAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Light Pink SM-F711WLIEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 Gray SM-F711WZAEXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWAXAC ou Samsung GALAXY Z FLIP3 White SM-F711WZWEXAC et obtenez 250 Miles Bonus. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d’adhérent. dans les 60 jours suivant l’achat. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n’y consente expressément. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. ®™ Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

11Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 (“Période de l’offre”). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l’offre, achetez un Samsung Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAXAC, SM-R177NZGAXAC, SM-R177NLVAXAC, SM-R177NZWAXAC) et obtenez 50 milles de prime AIR MILES®. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant l’achat. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n’y consente expressément. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. ®™ Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

12 Offre valable du 27 août au 30 septembre 2021 (“Période de l’offre”). Offre disponible exclusivement sur samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et sur rewards.airmiles.ca. Pendant la période de l’offre : (i) achetez une Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm (SM-R895FZKAXAC, SM-895FZSAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm (SM-R885FZSAXAC, SM-R885FZKAXAC) ou Galaxy Watch4 Classic BT 46mm Noir SM-R890NZKAXAC ou Galaxy Watch4 Classic BT 42mm (SM-R880NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC) et obtenez 100 milles de prime AIR MILES® ; ou (ii) achetez une Galaxy Watch4 LTE 44mm (SM-R875FZKAXAC, SM-R875FZGAXAC, SM-R875FZSAXAC) ou une Galaxy Watch4 LTE 40mm (SM-R865FZDAXAC, SM-R865FZKAXAC, SM-R865FZSAXAC) ou Galaxy Watch4 BT 44mm (SM-R870NZKAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R870NZGAXAC) ou Galaxy Watch4 BT 40mm (SM-R860NZKAXAC, SM-R860NZSAXAC, SM-R860NZDAXAC) et recevez 75 Miles Bonus. AIR MILES. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles en prime seront portés à votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant l’achat. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Achats immédiats seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung n’y consente expressément. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

13 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 300 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous : (i) soit (A) vous précommandez un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible entre le 11 août 2021 et le 26 août 2021 (la “période de précommande”) et effectuez l’achat avant le 4 octobre 2021, soit (B) vous achetez un appareil Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible entre le 27 août 2021 et le 4 octobre 2021 (la “période d’achat” et, avec l’aide de l’acheteur, le 4 octobre 2021), 2021 et le 4 octobre 2021 (la “période d’achat” et, avec la période de précommande, la “période de l’offre”), auprès d’un détaillant ou d’un transporteur canadien autorisé participant, d’une boutique Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à l’adresse http : //www. samsung.com/ca/ ; et (ii) compléter la reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (” Produit de reprise admissible “) avant le 4 octobre 2021 ; et (iii) expédier le produit de reprise admissible d’ici le 10 septembre 2021 si un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible a été précommandé pendant la période de précommande, ou expédier le produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la lettre de transport si un appareil Samsung Galaxy Z Fold3 5G / Galaxy Z Flip3 5G admissible a été acheté pendant la période d’achat La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Aucune valeur en espèces. Crédit de 300 $ basé sur la reprise d’un produit admissible à la reprise et l’achat du Galaxy Z Fold3 5G. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et est offerte aux résidents canadiens seulement. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca/offer/ pour connaître toutes les modalités et conditions.

14 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 100 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous : (i) soit (A) vous précommandez un appareil Samsung Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible entre le 11 août 2021 et le 26 août 2021 (la ” période de précommande “) et effectuez l’achat avant le 4 octobre 2021, soit (B) vous achetez un appareil Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible entre le 27 août 2021 et le 4 octobre 2021 (la ” période d’achat ” et, avec la période de précommande, la ” période de l’offre “), auprès d’un détaillant ou d’un transporteur canadien autorisé participant, d’un magasin Samsung Experience Store au Canada ou en ligne à https://www. samsung.com/ca/ ; et (ii) compléter l’échange de votre ancienne smartwatch/bracelet de conditionnement physique admissible (” produit d’échange admissible “) avant le 4 octobre 2021 ; et (iii) expédier le produit d’échange admissible dans les 14 jours civils suivant la réception du bordereau d’expédition si un appareil Samsung Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4 admissible a été acheté pendant la période d’achat. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. Aucune valeur en espèces. Crédit de 100 $ basé sur la reprise d’un produit admissible à la reprise et l’achat de la Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et est offerte aux résidents canadiens seulement. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca/offer/ pour connaître toutes les modalités et conditions.

15 Des conditions s’appliquent. Pour connaître l’intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

16 Soit (i) précommandez du 11 août 2021 au 26 août 2021 et complétez votre achat avant le 10 septembre 2021, soit (ii) achetez du 27 août 2021 au 10 septembre 2021, le Samsung Galaxy Fold3 5G (modèles SM-F926WZKAXAC/SM-F926WZGAXAC/ SM-F926WZSAXAC- prix régulier 2269. 99 $, SM-F926WZKEXAC – prix normal de 2409,99 $) ou Galaxy Flip3 5G (modèles SM-F711WZKAXAC/SM-F711WZEAXAC/SM-F711WZGAXAC/SM-F711WLVAXAC – prix normal de 1259,99 $, SM-F711WZKEXAC – prix normal de 1329,99 $). (chacun étant un ” appareil Galaxy admissible “) et vous pouvez recevoir un plan bonus Samsung Care+ d’un an pour votre appareil Samsung Galaxy Fold3 5G sélectionné pour 0 $ (valeur de 225 $) ou Samsung Galaxy Flip3 5G pour 0 $ (valeur de 200 $) (” plan bonus Samsung Care+ d’un an “). Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune offre différée. L’offre n’a aucune valeur en espèces, n’est pas transférable et ne peut être changée une fois sélectionnée. Limite d’un (1) plan bonus de 1 an Samsung Care+ par appareil Galaxy admissible acheté. Offre ouverte aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Les achats effectués dans les magasins Samsung Experience Stores sont également admissibles à cette promotion. Les achats effectués à samsung.com/ca ne sont pas admissibles à cette promotion et Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et le lieu de l’achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Comment se faire rembourser : Afin de réclamer le bonus Samsung Care+ 1 Year Bonus Plan, les clients doivent acheter un appareil Galaxy éligible comme indiqué ci-dessus, puis se rendre dans la ” Benefit Section ” dans l’application Samsung Members App sur leur appareil Galaxy éligible entre le 11 août et le 30 septembre 2021. Les clients doivent suivre le lien dans Samsung Members (section avantages) vers la page de l’offre bonus Samsung Care+ 1 an sur http://free.samsungcareplus.com entre le 11 août et le 30 septembre 2021 pour bénéficier de cette offre. L’application Samsung Members peut être téléchargée gratuitement dans le Samsung Galaxy Store. Pour pouvoir installer et s’inscrire à l’application Samsung Members App, l’utilisateur doit disposer d’un compte Samsung. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour configurer votre compte Samsung, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : (http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/ http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount/) Les conditions générales complètes du Samsung Care+ 1 Year Bonus Plan sont disponibles à l’adresse http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/samsungcareplus_oneyearoffer_EN.pdf.

17 Obtenez 100 milles en prime à l’achat de Samsung Care+ avec un nouvel appareil Samsung, du 27 août 2021 au 30 septembre 2021. L’offre est disponible exclusivement en ligne à samsung.com/ca_fr à l’achat de Samsung Care+ en même temps que votre tablette, ordinateur portable Galaxy Book, appareil à porter admissible ou téléphone intelligent des séries suivantes : Galaxy A, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S20FE 5G ou Galaxy S21 (un « appareil Samsung admissible »). L’achat de votre appareil Samsung admissible et du plan de protection Samsung Care+ doit être effectué en une seule transaction et au même moment. Les milles en prime seront déposés dans votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant la fin de l’offre. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée ne sera accordé. La disponibilité et la sélection des produits peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément au prix courant. Achats immédiats uniquement. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion, sauf accord contraire de Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

