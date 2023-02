Les nouveaux prêts bancaires de la Chine de janvier bondissent plus que prévu pour atteindre un record de 4,9 trln de yuans

Un fort rebond de la demande de crédit sera essentiel pour une relance de l'économie cette année après que les mesures sévères du COVID et une crise du secteur immobilier aient fait chuter la croissance de la Chine à 3% en 2022, l'un de ses pires taux en près d'un demi-siècle.

Les nouveaux prêts de janvier ont plus que triplé le total de décembre et ont dépassé les attentes des analystes, selon les données publiées vendredi par la Banque populaire de Chine (PBOC).

Les analystes interrogés par Reuters avaient prédit que les nouveaux prêts en yuans allaient bondir à 4 000 milliards de yuans en janvier, contre 1 400 milliards de yuans en décembre et au-dessus du précédent record mensuel de 3 98 000 milliards de yuans en janvier 2022.

Les banques chinoises ont tendance à émettre davantage de prêts au début de l'année afin de gagner des clients de meilleure qualité et de gagner des parts de marché, mais l'ampleur de l'augmentation a fait naître l'espoir que la confiance des entreprises et des consommateurs s'améliore rapidement après la levée soudaine des restrictions anti-COVID en décembre.

(Graphique : Les prêts bancaires de janvier en Chine atteignent un niveau record, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/LOANS/zdpxdngklpx/chart.png)

"Les données sur le crédit en Chine sont ressorties plus fortes que prévu, ce qui suggère que le soutien au crédit reste fort en ce début d'année", a déclaré Zhou Hao, économiste en chef chez Guotai Junan International, dans une note.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport de crédit positif, qui devrait aider l'économie à rebondir de manière significative au premier trimestre de 2023. Le prochain point de mire des marchés sera les ventes immobilières, qui sont fortement corrélées au crédit bancaire."

Les analystes estiment que l'amélioration des conditions de crédit, ainsi que des dépenses d'infrastructure robustes et des mesures politiques de soutien, pourraient stimuler la croissance économique à environ 5 % cette année, même avec un contexte mondial plus faible.

Mais ils préviennent que la dynamique de reprise pourrait être inégale, ce qui nécessiterait que la politique reste favorable pendant un certain temps.

D'autres données publiées vendredi ont montré que les prix départ usine de janvier en Chine ont chuté plus que prévu, ce qui suggère que les fabricants ne tournent pas encore à plein régime, même après la fin de la politique du zéro COVID, tandis qu'une association de l'industrie automobile a déclaré que les ventes de véhicules ont chuté de 35 % par rapport à l'année précédente.

"Les banques étaient sous pression pour accélérer l'émission de prêts à partir du quatrième trimestre de l'année dernière en vertu des directives politiques visant à stimuler l'offre de crédit. Mais la demande réelle est faible", a déclaré une personne d'une banque d'État, qui a refusé d'être identifiée.

L'appétit des entreprises manufacturières pour plus de crédit reste faible, car elles ont contracté tellement de prêts l'année dernière, a-t-il ajouté.

Les prêts aux ménages, principalement des prêts hypothécaires, ont augmenté à 257,2 milliards de yuans en janvier, contre 175,3 milliards de yuans en décembre, tandis que les prêts aux entreprises ont grimpé en flèche, passant de 1,26 trillion de yuans à 4,68 trillions de yuans.

La divergence entre les prêts aux entreprises et aux ménages a souligné une reprise plus rapide du crédit aux entreprises, tandis que le taux de chômage élevé a pesé sur la confiance des ménages, a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Les nouveaux dépôts des ménages chinois ont augmenté à 6,2 trillions de yuans en janvier, contre 2,88 trillions de yuans en décembre. Les analystes surveillent de près ce chiffre pour y déceler des signes indiquant que les consommateurs choqués recommencent à dépenser après une année de fermetures et de pertes d'emploi qui ont miné le sentiment.

UN ASSOUPLISSEMENT PLUS MODESTE EN PERSPECTIVE

D'autres indicateurs clés du crédit ont également affiché des gains encourageants.

La masse monétaire M2 au sens large a augmenté de 12,6 % en janvier par rapport à l'année précédente - le rythme le plus rapide depuis avril 2016 et supérieur aux estimations de 11,6 % prévues dans le sondage Reuters. Elle a augmenté de 11,8 % en décembre.

L'encours des prêts en yuans a augmenté de 11,3 % par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 11,1 % en décembre. Les analystes avaient prévu une croissance de 11,0 %.

La banque centrale a promis de rendre sa politique "précise et énergique" cette année pour soutenir l'économie, en maintenant les liquidités raisonnablement abondantes et en réduisant les coûts de financement pour les entreprises.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale réduise le taux de prêt de référence - le loan prime rate(LPR) à un an - de 5 points de base (pb) supplémentaires au cours du premier trimestre, et elle devrait proposer des mesures de soutien plus ciblées pour les secteurs les plus en difficulté.

Certains analystes s'attendent également à de nouvelles réductions des taux de réserves des banques (RRR) cette année, après deux réductions l'année dernière, la dernière en décembre.

La croissance en glissement annuel de l'encours du financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et des liquidités dans l'économie, a ralenti à 9,4 % en janvier -- le rythme le plus lent depuis janvier 2017 -- contre 9,6 % en décembre.

Le FST comprend les formes de financement hors bilan qui existent en dehors du système conventionnel de prêts bancaires, comme les offres publiques initiales, les prêts des sociétés fiduciaires et les ventes d'obligations.

Les émissions d'obligations d'entreprises et d'État ont repris le mois dernier, selon certains observateurs du marché.

En janvier, le DAT a bondi à 5,98 billions de yuans, contre 1,31 billions de yuans en décembre. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu 5,40 trillions de yuans.

(1 $ = 6,8036 yuan renminbi chinois)