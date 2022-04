Les nouveaux prêts bancaires de mars en Chine atteignent 3,13 trln de yuans, dépassant les prévisions

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que les nouveaux prêts en yuan atteindraient 2,68 trillions de yuan en mars, contre 1,23 trillion de yuan le mois précédent et contre 2,73 trillions de yuan un an plus tôt.

La masse monétaire M2 au sens large a augmenté de 9,7 % par rapport à l'année précédente, selon les données de la banque centrale lundi, ce qui est supérieur aux 9,2 % prévus par le sondage Reuters. M2 a augmenté de 9,2 % en février par rapport à l'année précédente.

L'encours des prêts en yuans a augmenté de 11,4 % en mars par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 11,4 % en février. Les analystes avaient prévu une croissance de 11,4 %.

(1 $ = 6,3683 yuan renminbi chinois)