Les nouveaux prêts bancaires en Chine trébuchent alors que la flambée du COVID affecte la demande

Les banques chinoises ont accordé 615,2 milliards de yuans (84,86 milliards de dollars) de nouveaux prêts en yuans en octobre, soit environ un quart des 2,47 trillions de yuans de septembre, selon les données publiées jeudi par la Banque populaire de Chine.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que les nouveaux prêts en yuans tomberaient à 800 milliards de yuans en octobre. Les nouveaux prêts étaient inférieurs aux 826,2 milliards de yuans enregistrés un an plus tôt.

La deuxième plus grande économie du monde a connu un rebond plus rapide que prévu au troisième trimestre, mais ses perspectives de croissance se sont assombries en raison de la récurrence des épidémies de COVID, avec des blocages qui nuisent à l'activité des usines et des consommateurs. La chute des ventes de logements a également aggravé les problèmes des promoteurs immobiliers endettés.

Les prêts aux ménages, y compris les prêts hypothécaires, se sont contractés de 18 milliards de yuans en octobre, contre 650,3 milliards de yuans en septembre, tandis que les prêts aux entreprises ont baissé à 462,2 milliards de yuans, contre 1,92 trillion de yuans, selon les données de la banque centrale.

Les gouvernements locaux chinois ont émis un montant net de 24,1 milliards de yuans d'obligations spéciales en septembre, selon le ministère des finances, contre 51,6 milliards de yuans en août.

Le gouverneur de la banque centrale s'est engagé à maintenir une politique monétaire normale et des taux d'intérêt positifs aussi longtemps que possible, prévoyant que la croissance économique potentielle de la Chine devrait rester dans une fourchette raisonnable.

La Chine est en passe de rater son objectif de croissance annuelle d'environ 5,5 % - le dernier sondage Reuters prévoit une croissance de 3,2 % pour 2022.

La masse monétaire M2 a augmenté de 11,8 % par rapport à l'année précédente, selon les données de la banque centrale, ce qui est inférieur aux prévisions des analystes (12 %) selon le sondage Reuters. En septembre, M2 a augmenté de 12,1 % par rapport à l'année précédente.

L'encours des prêts en yuans en octobre a augmenté de 11,1 % par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 11,2 % en septembre. Les analystes avaient prévu une croissance de 11,2 %.

La croissance de l'encours du financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et de la liquidité dans l'économie, a ralenti à 10,3 % en octobre, contre 10,6 % en septembre.

Le FST comprend les formes de financement hors bilan qui existent en dehors du système conventionnel de prêts bancaires, comme les offres publiques initiales, les prêts des sociétés fiduciaires et les ventes d'obligations.

En octobre, le TSF a fortement chuté à 907,9 milliards de yuans, contre 3,53 trillions de yuans en septembre. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à un FAT de 1,6 trillion de yuans en octobre.