* reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNMSM2%3DECI money supply poll data

* reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNNYL%3DECI données de l'enquête sur les nouveaux prêts

* Les nouveaux prêts de juillet sont estimés à 800 milliards de yuans contre 3,05 milliards de yuans en juin.

* La croissance de la masse monétaire en juillet est estimée à 11,0 % en glissement annuel contre 11,3 % en juin.

La croissance de la masse monétaire en juillet est estimée à 11,0% en glissement annuel contre 11,3% en juin * TSF de juillet estimée à 1,10 trillions de yuans contre 4,22 trillions de yuans en juin

* Les données sur les prêts et la masse monétaire sont attendues du 10 au 15 août

BEIJING, 9 août (Reuters) - Les nouveaux prêts en yuans accordés par la Chine devraient diminuer fortement en juillet par rapport à juin, après avoir atteint un niveau record au premier semestre, selon un sondage Reuters, mais ils pourraient tout de même dépasser le montant de l'année précédente, alors que la banque centrale cherche à soutenir l'économie dans un contexte de reprise hésitante.

Les banques chinoises auraient émis 800 milliards de yuans (110,98 milliards de dollars) de nouveaux prêts nets en yuans le mois dernier, en forte baisse par rapport aux 3,05 trillions de yuans du mois de juin, selon l'estimation médiane de l'enquête menée auprès de 29 économistes.

Mais les nouveaux prêts attendus seraient plus élevés que les 679 milliards de yuans émis au cours du même mois de l'année précédente.

Les banques chinoises ont accordé 15,73 trillions de yuans de nouveaux prêts au cours des six premiers mois de cette année, le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre, selon les données de la banque centrale. L'économie chinoise a progressé à un rythme faible au deuxième trimestre, la demande s'étant affaiblie à l'intérieur du pays et à l'étranger, l'élan post-COVID s'étant rapidement essoufflé, ce qui a accru la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance afin de consolider l'activité. Le secteur de la consommation en Chine a sombré dans la déflation et les prix à l'usine ont prolongé leurs baisses en juillet, alors que la deuxième économie mondiale s'efforçait de relancer la demande et que la pression montait pour que Pékin mette en place des mesures de relance plus directes. Fin juillet, les principaux dirigeants chinois se sont engagés à renforcer le soutien politique à l'économie dans le cadre d'une reprise post-COVID tortueuse, en se concentrant sur la stimulation de la demande intérieure, ce qui laisse présager de nouvelles mesures de relance. La semaine dernière, un haut responsable de la banque centrale a déclaré que la banque utiliserait de manière flexible les outils politiques tels que les réductions du ratio de réserves obligatoires (RRR) pour assurer une liquidité raisonnablement abondante, alors que les agences gouvernementales font pression pour mettre en place davantage de mesures de soutien.

L'encours des prêts en yuans devrait augmenter de 11,3 % en juillet par rapport à l'année précédente, comme en juin, selon le sondage. La croissance de la masse monétaire M2 en juillet est estimée à 11,0 %, en baisse par rapport aux 11,3 % de juin.

Les gouvernements locaux ont émis un montant net de 2,3 trillions de yuans en obligations spéciales au cours du premier semestre de l'année, selon les données du ministère des finances, les autorités ayant accéléré l'émission d'obligations spéciales pour les infrastructures afin de soutenir l'économie.

Toute accélération de l'émission d'obligations d'État pourrait contribuer à stimuler le financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et de la liquidité. L'encours du TSF était 9,0 % plus élevé à la fin du mois de juin qu'un an plus tôt, ralentissant le taux annuel de 9,5 % observé à la fin du mois de mai.

En juillet, l'encours de la TSF devrait diminuer fortement pour atteindre 1,10 trillion de yuans, contre 4,22 trillions de yuans en juin.

(1 $ = 7,2084 yuans chinois) (Reportage de Judy Hua et Kevin Yao ; Rédaction de Conor Humphries)