Les nouveaux sites Web de Command Alkon mis en ligne sur les marchés européens

Les visiteurs bénéficieront d'une expérience plus dynamique et homogène grâce à l'accès à de nouvelles ressources en ligne

BIRMINGHAM, Alabama, le 2 janvier 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, plateforme de collaboration entre fournisseurs de premier plan pour les gros travaux de construction, est heureuse d'annoncer le lancement de nouveaux sites Web axés sur les clients et adaptés aux appareils mobiles pour nos clients et partenaires de la région EMEA.

« Nous sommes ravis de lancer nos nouveaux sites Web à l'intention des publics de toute l'Europe qui cherchent à rationaliser leurs organisations en mettant en place des infrastructures technologiques dans leurs opérations quotidiennes avec nos solutions technologiques de classe mondiale », a déclaré Lori Allen, Directrice marketing des solutions de Command Alkon. « La nouvelle conception permet aux clients d'accéder facilement aux informations dont ils ont besoin et améliore notre capacité à communiquer avec l'industrie par le biais de nos canaux numériques, comme nous ne pouvions pas le faire auparavant ».

Les sites Web restructurés offrent une expérience utilisateur dynamique, avec une navigation organisée autour des problèmes commerciaux et technologiques les plus pressants. La version française est disponible sur france.commandalkon.com, la version anglaise sur europe.commandalkon.com et la version néerlandaise sur netherlands.commandalkon.com.

Mastery by Command Alkon, le centre de ressources des matériaux de construction lourds pour la connaissance de l'industrie, est disponible sur chaque site. Des mises à jour des informations sont effectuées quotidiennement, y compris des réalisations des clients, des produits de la société et des événements, ainsi que des développements et actualités du secteur. Les visiteurs sont encouragés à explorer le nouveau site Web et à suivre Command Alkon sur LinkedIn et Facebook.

À PROPOS DE COMMAND ALKON

Chez Command Alkon, nous croyons en la construction d'un monde incroyable. En tant que plateforme de collaboration fournisseurs (« Supplier Collaboration Platform ») pour les travaux lourds dans la construction, nous améliorons considérablement la manière dont les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux en vrac, les fournisseurs de services logistiques, les inspecteurs de chantier, les propriétaires de projets et bien plus encore, interagissent. Nos fonctionnalités « Voir ensemble », « Travailler ensemble » et « Grandir ensemble » offrent une productivité accrue, une visibilité en temps réel, des perspectives professionnelles avisées et une certitude quant aux résultats pour la création d'éléments importants. Depuis plus de 40 ans, notre personnel, nos logiciels et nos technologies permettent aux clients d'atteindre des niveaux de qualité et de rentabilité supérieurs dans leurs projets et leurs opérations. Le siège de Command Alkon se trouve à Birmingham (Alabama), et elle a des bureaux dans le monde entier. Pour de plus amples informations veuillez consulter commandalkon.com.

