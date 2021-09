Les nouvelles données sur l'emploi montrent qu'il y a du travail à faire sur la relance économique

OTTAWA, 10 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada sonnent l’alarme et préviennent que l’Enquête sur la population active de Statistique Canada montre que la relance économique est inégale, que la croissance salariale des travailleurs peu rémunérés demeure faible et que certains groupes sont laissés pour compte.



« Aux États-Unis, les salaires des travailleurs moins qualifiés ont commencé à augmenter, mais la croissance des salaires des travailleurs peu rémunérés au Canada, comme dans le secteur des services est toujours anémique », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Le taux de chômage parmi les travailleurs racialisés s’élevait à près de 10 %, quasiment inchangé depuis juin. Le chômage à long terme est toujours très élevé et 100 000 Canadiens et Canadiennes sans emploi n’ont pas travaillé depuis le début de la pandémie. Le taux de participation des femmes à la population active demeure inférieur à celui enregistré avant la pandémie.

« Le marché de l’emploi au Canada montre des signes croissants de dommages durables et à long terme, et la reprise de l’emploi est inégale. Nous devons nous inquiéter de l’impact de la quatrième vague de la pandémie dans les mois à venir », a déclaré madame Bruske. « On n’est certainement pas sortis du bois. Le rapport de ce matin soulève de sérieuses questions sur la qualité des emplois qui sont créés actuellement et sert d’avertissement que certains groupes risquent d’être laissés pour compte. »

Madame Bruske a ajouté que les travailleurs et travailleuses de couleur, autochtones et ayant un handicap, ainsi que les chômeurs de longue durée, ont besoin davantage de soutien et de meilleurs programmes d’emploi et de formation pour les aider à réintégrer le marché du travail.

« L’élection est dans seulement dix jours et tous les partis doivent se montrer à la hauteur des défis actuels en présentant des approches qui permettront de réparer les dommages causés par la pandémie – et de remédier aux inégalités et à l’insécurité des années précédant la pandémie. Il est essentiel de créer des emplois de qualité supérieure. Il faut remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois. »

« Nous avons un choix critique devant nous », a conclu madame Bruske. « Allons-nous bâtir une relance centrée sur les travailleurs et travailleuses, où les inégalités seront réduites? Allons-nous accorder la priorité aux emplois à salaire décent et à la formation pour tous ceux qui en veulent? Ou allons-nous choisir une relance qui accorde la priorité aux intérêts commerciaux des entreprises, comme le propose M. O’Toole? »

