Genève (awp) - Les nouvelles mises en circulation ont reculé en janvier en comparaison annuelle. Dans la catégorie voitures de tourisme, seuls les véhicules hybrides et les propulsions diesel affichent une progression.

En janvier, 19'801 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse. Ce nombre est en baisse de 6% par rapport à janvier 2023, écrit l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans un communiqué.

Le principal sous-segment des voitures de tourisme totalisait 15'227 unités, soit une baisse de 7%. Celles mues par un moteur à essence et ainsi que celles à propulsion électrique ont accusé toutes deux un repli de 16%. Les automobiles carburant au diesel ont de leur côté progressé de 5%, tandis que celles disposant d'une motorisation hybride et hybride rechargeable ont gagné respectivement 2% et 4%.

Avec au total 4617 véhicules hybrides, 1575 hybrides rechargeables, 2365 électriques, les propulsions alternatives restent en tête des nouvelles mises en circulation en Suisse, contre 4966 voitures à essence et 1697 automobiles à moteur diesel.

Les autres sous-segments regroupant les camions, bus, mobilhomes, véhicules industriels, remorques ont aussi connu une baisse des nouvelles mises en circulation, avec une chute marquée dans les véhicules agricoles (-22%). Les motocycles ont légèrement progressé de 1%.

