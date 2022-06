Les nouvelles perspectives d'ouragans aux États-Unis prévoient cinq tempêtes majeures.

Les chercheurs de l'Université d'État du Colorado ont relevé leurs estimations concernant les tempêtes tropicales, les ouragans et les ouragans majeurs d'une unité respectivement à 20, 10 et cinq. Il y a 50 % de chances ou plus qu'au moins un ouragan majeur frappe la côte Est et la côte du Golfe, selon l'étude.

La saison 2022 des ouragans dans l'Atlantique a débuté mercredi et se poursuit jusqu'au 30 novembre.

"Nous prévoyons une probabilité supérieure à la normale pour que des ouragans majeurs touchent terre le long du littoral continental des États-Unis et dans les Caraïbes", ont déclaré les chercheurs de l'État du Colorado.

Les tempêtes qui pénètrent dans le golfe du Mexique américain et touchent terre le long de la côte pourraient exacerber les réserves de carburant déjà serrées des États-Unis et perturber la production de pétrole brut et de gaz naturel.

Environ la moitié de la capacité américaine de raffinage du pétrole et de traitement du gaz naturel est située entre le Texas et le Mississippi, selon les données de l'Energy Information Administration des États-Unis. Les eaux fédérales du golfe du Mexique représentent 15 % du pétrole et 5 % de la production de gaz naturel des États-Unis.

Jeudi, les restes de l'ouragan Agatha, une tempête du Pacifique qui a frappé le Mexique en début de semaine, ont reçu 90 % de chances de se redévelopper et d'apporter de fortes pluies et des inondations soudaines dans le sud de la Floride, a déclaré le National Hurricane Center. Si elle se redéveloppe, la tempête deviendrait la première tempête nommée de la saison 2022 de l'Atlantique.

La semaine dernière, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a prédit que cette année serait la septième saison d'ouragans supérieure à la moyenne d'affilée.

Les prévisionnistes de la NOAA estiment que 14 à 21 tempêtes nommées, dont six à dix deviendront des ouragans, et que trois à six d'entre elles se transformeront en ouragans majeurs au cours de la saison allant du 1er juin au 30 novembre.

Une tempête tropicale apporte des vents soutenus d'au moins 39 miles par heure (63 kph) tandis qu'un ouragan a des vents d'au moins 74 miles par heure (119 kph) et les ouragans majeurs - ceux d'au moins la catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson à cinq niveaux - emballent des vents d'au moins 111 mph (178 kph) et peuvent apporter des dommages dévastateurs.

Les 21 tempêtes nommées de l'Atlantique de l'année dernière ont coûté environ 80,6 milliards de dollars en dommages assurés aux États-Unis, dont une tempête, l'ouragan Ida, a représenté environ 36 milliards de dollars de ces pertes.