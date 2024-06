Après avoir atteint leur plus haut niveau annuel il y a un mois, les contrats à terme de soja de novembre sur le Chicago Board of Trade ont baissé mercredi pour la septième séance consécutive, une baisse qui a commencé juste après que les grands spéculateurs aient abandonné leurs positions courtes pour des positions presque plates.

Juin est le mois le plus courant pour les nouvelles récoltes de soja de novembre qui atteignent des sommets annuels, bien que ce mois soit souvent marqué par des ventes brutales. Cependant, la série de ventes actuelle a eu lieu un peu plus tôt que celles des dernières années, bien que les agriculteurs américains doivent encore semer 20 % de leur récolte de soja.

La dernière fois que les prix à terme du soja de la nouvelle récolte ont chuté pendant sept séances consécutives ou plus au cours de l'année d'expiration, c'était en mars 2023, et cette série de 13 séances était la plus longue depuis au moins 50 ans. La dernière fois, c'était en janvier 2020, lors d'une baisse de neuf séances.

Les pertes sur sept jours jusqu'à mercredi ont totalisé 5,7 %, le soja de novembre s'établissant à 11,50-1/2 $ le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 18 avril et le plus bas depuis quatre ans. À la fin du mois de mai, les fèves de la nouvelle récolte s'étaient négociées au-dessus des niveaux de 2023.

Les baisses maximales sur sept séances pour le soja de novembre l'année dernière étaient d'environ 7 % et se sont produites à plusieurs reprises, et les grands gestionnaires d'argent à l'approche du mois de juin n'ont presque pas bougé le soja CBOT après une série de trois ans en territoire haussier.

Toutefois, les gestionnaires de fonds ont enregistré une position courte nette record au début du mois de mars 2024, avant de procéder à une couverture record des positions courtes au début du mois de mai, en raison des craintes suscitées par les récoltes brésiliennes. Au 28 mai, les gestionnaires de fonds détenaient une position courte nette de 14 218 contrats à terme et contrats d'option sur le soja du CBOT, soit la position la plus faible depuis le début de l'année.

Un autre thème qui distingue cette année des trois précédentes est la prime relativement faible des haricots de l'ancienne récolte par rapport à la nouvelle récolte, ce qui indique que le besoin immédiat d'approvisionnement est moins urgent que ces dernières années. À proximité, les haricots de juillet se négocient environ 27 cents le boisseau au-dessus des haricots de novembre.

Cet écart est brièvement devenu négatif en avril, pour la première fois depuis 2020, bien que l'inverse juillet-novembre ait été compris entre 1,50 et 1,90 dollar au début des trois derniers mois de juin. C'est au début du mois de juin 2019 que l'écart a été le plus important, avec près de 30 cents par boisseau.

Le rythme d'ensemencement du soja aux États-Unis a été supérieur à la moyenne quinquennale et les pertes subies par le Brésil en raison des conditions chaudes et sèches dans le nord et des inondations dans le sud ont été moins importantes que ce que l'on craignait.

En outre, les déficits brésiliens ne se sont pas traduits par une demande d'exportation de soja américain qui, par rapport aux attentes, est la plus faible depuis 23 ans, avant la prochaine saison 2024-25.

La première évaluation de l'état de santé du soja américain par le ministère américain de l'agriculture est attendue lundi. Les conditions initiales pour le maïs américain ont été bien supérieures aux attentes cette semaine, avec 75 % de bonnes ou excellentes, bien que les conditions pour le soja commencent normalement un peu plus bas que celles pour le maïs, avec une moyenne de 68 % au cours de la dernière décennie.

Si le soja de novembre ne dépasse pas le sommet de 12,37 $ le boisseau atteint le 2 janvier, ce sera la première fois depuis 1999 que le soja de la nouvelle récolte atteindra son sommet de l'année d'expiration en janvier. Le contrat a atteint 12,30-1/2 dollars le 7 mai, ce qui représente une hausse considérable par rapport au niveau le plus bas de 11,22-3/4 dollars atteint le 26 février.

Les haussiers du soja pourraient être soutenus à la fin du mois lorsque l'USDA publiera son enquête sur les superficies cultivées. La dernière fois que l'enquête de juin a révélé que les plantations de soja aux États-Unis étaient supérieures aux attentes du marché, c'était en 2014. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.