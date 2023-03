Les nouvelles règles budgétaires prévues par l'Union européenne ne peuvent pas donner aux gouvernements une liberté de choix en matière de politiques budgétaires, même si elles proposent des voies individuelles de réduction de la dette, a déclaré jeudi le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni.

S'exprimant lors d'une conférence économique organisée par Politico, M. Gentiloni a déclaré que les nouvelles règles, sur lesquelles l'UE espère se mettre d'accord d'ici la fin de l'année, devraient comporter des normes et des critères communs qui fixeraient le cadre des différents programmes de réduction de la dette.

Jusqu'à la pandémie de COVID-19, les règles de l'UE obligeaient les gouvernements à réduire chaque année la dette publique d'un vingtième de l'excédent au-dessus de 60 % du PIB. Mais l'augmentation des emprunts pour maintenir les économies en vie pendant les périodes de blocage des pandémies a rendu cette règle irréaliste, ce qui a conduit à une révision de l'ensemble du cadre budgétaire de l'UE.

La clé de la révision proposée est l'option selon laquelle chaque gouvernement négocie avec la Commission une trajectoire individuelle de réduction de la dette - une option dont l'Allemagne craint qu'elle n'aboutisse à des décisions discrétionnaires compromettant la monnaie commune qu'est l'euro.

"Si nous sommes plus différenciés, plus progressifs et plus aptes à faire respecter les règles, nous serons également plus efficaces", a déclaré M. Gentiloni à propos des changements proposés.

"Cela ne doit en aucun cas donner l'impression que nous avons des politiques fiscales à la carte, décidées par chaque pays et négociées avec la Commission sans aucune référence commune.

Les travaux visant à définir ce que pourrait être cette référence commune sont en cours, a-t-il déclaré, ajoutant que la Commission présenterait des propositions juridiques sur les changements dans les semaines à venir.