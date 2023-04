Une nouvelle série de sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour avoir mené une guerre contre l'Ukraine est en cours de discussion, mais l'adoption du paquet est peu probable avant "la fin du mois de mai", a déclaré le ministre polonais des affaires étrangères, Zbigniew Rau, lundi en fin de journée.

Il serait irréaliste d'espérer quelque chose de plus tôt, a déclaré M. Rau, cité par l'agence de presse polonaise PAP.

"Tout cela est encore en phase de discussion... Je pense que l'affaire sera close au plus tôt au début du mois de mai", a déclaré M. Rau. "Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de plus tôt.

Ce mois-ci, la Pologne a présenté une proposition pour une nouvelle série de sanctions contre la Russie, y compris une interdiction des importations de pétrole et de diamants provenant des oléoducs. Cette proposition a constitué une première salve dans ce qui devrait être des négociations longues et complexes entre les 27 membres de l'Union européenne.

Depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine il y a 14 mois, que le président russe Vladimir Poutine a qualifiée d'"opération militaire spéciale", l'Union européenne a adopté dix trains de sanctions à l'encontre de personnes et d'entreprises russes, infligeant des pertes économiques et rendant le financement de la guerre plus difficile.