Les nouvelles solutions clés en main de Maplesoft offrent des services complets de mise en service virtuelle aux concepteurs de machines.

WATERLOO, Canada, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ a annoncé aujourd'hui de nouvelles solutions clés en main pour les concepteurs de machines qui rendent la mise en service virtuelle très accessible, même pour les organisations qui n'ont aucune expérience de la modélisation et de la simulation à l'aide de jumeaux numériques. En fournissant une combinaison de produits et de services d'ingénierie, Maplesoft travaillera en étroite collaboration avec les organisations qui ne connaissent pas le commissionnement virtuel pour identifier un projet adapté, développer un modèle virtuel haute-fidélité et déployer ce modèle à toute personne de l'organisation qui en a besoin à l'aide de MapleSim Insight, une plateforme de simulation simple mais puissante. La dernière version de MapleSim Insight offre des fonctionnalités améliorées de visualisation et de débogage en 3D basées sur la simulation, qui se connectent directement aux plateformes d'automatisation courantes.



Depuis plus de 10 ans, Maplesoft fournit aux ingénieurs des outils de modélisation et de simulation pour un développement plus rapide et plus rentable de produits. En adoptant une approche de simulation basée sur des modèles, les entreprises peuvent résoudre les problèmes de performance des machines en diagnostiquant les causes profondes de problèmes qui seraient autrement très difficiles à identifier. Cependant, la conception de jumeaux numériques basés sur des modèles est un nouvel ensemble de compétences en ingénierie que de nombreuses entreprises doivent encore développer, ce qui les empêche de tirer parti des avantages de cette nouvelle technologie.

Pour résoudre ces problèmes, Maplesoft propose désormais de nouvelles solutions clés en main pour la création de jumeaux numériques et la mise en œuvre de la mise en service virtuelle. Maplesoft fournit aux clients des solutions complètes pour diagnostiquer, réparer et optimiser les performances des machines. Les clients peuvent chercher des solutions à des problèmes individuels sans avoir d'expérience préalable de la simulation, et Maplesoft leur fournira un jumeau numérique validé qui peut donner des résultats puissants et économiques. Ces jumeaux numériques sont développés à l'aide de MapleSim, l'outil de modélisation et de simulation multi domaine de Maplesoft, qui fournit un environnement unique pour modéliser tous les systèmes clés présents dans les conceptions de machines typiques, notamment les systèmes mécaniques, hydrauliques et électriques.

Les clients bénéficient également d'une nouvelle version de MapleSim Insight, un outil peu coûteux permettant de simuler, de visualiser et de partager les modèles MapleSim avec des équipes qui ne sont pas déjà familiarisées avec les outils de modélisation. En 2021, MapleSim Insight offre aux utilisateurs des résultats de simulation plus rapides, davantage d'options pour les tracés en 2D et les visualisations en 3D, ainsi que des capacités améliorées pour une analyse approfondie et personnalisée. Les clients peuvent également utiliser MapleSim Insight pour la visualisation et le test du code de commande des machines en temps réel, avec des options de connectivité directe pour les outils d'automatisation standard de l'industrie. Les mêmes visualisations en 3D peuvent également être utilisées par des non-spécialistes, comme les équipes de vente qui souhaitent faire des démonstrations de matériel personnalisées à de nouveaux clients.

"La plupart des entreprises comprennent déjà qu'elles peuvent économiser du temps et de l'argent à long terme en utilisant des jumeaux numériques dans le développement de leurs produits", explique Chris Harduwar, vice-président du développement commercial chez Maplesoft. "Ce qui les empêche toutefois d'aller de l'avant, c'est l'effort qu'il faut déployer pour commencer. Apprendre à construire un modèle est un gros investissement à court terme, qui peut être difficile à justifier lorsque tout le monde est occupé et que vous n'êtes pas certain que les avantages théoriques se traduiront par des avantages concrets dans votre contexte spécifique. Les solutions clés en main de Maplesoft offrent aux entreprises un moyen peu contraignant de découvrir comment les jumeaux numériques et le commissionnement virtuel peuvent les aider à résoudre leurs problèmes pratiques immédiats, et personne ne doit apprendre à construire des modèles, sauf s'il le souhaite."

Les nouvelles solutions clés en main de Maplesoft sont désormais disponibles parallèlement aux nouvelles versions de MapleSim et de MapleSim Insight. La gamme de produits MapleSim 2021 permet aux ingénieurs de résoudre les problèmes de conception plus facilement que jamais, avec des performances de simulation et des visualisations 3D améliorées, de nouvelles façons de partager des modèles avec ceux qui n'utilisent pas MapleSim, et une multitude de bibliothèques de composants nouvelles et étendues.

