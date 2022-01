Les nouvelles technologies identifiées pour le financement par les concours du RIRP permettront de réduire les émissions et d'améliorer la sécurité dans le secteur du pétrole et du gaz

CALGARY, Alberta, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP)



L'atteinte de l’objectif de CRIN de réduire de 100 mégatonnes les émissions d'équivalent CO 2 (CO 2 e) provenant de la production des ressources pétrolières et gazières du Canada d'ici 2033 est à portée de main !

Aujourd’hui, le RIRP annoncent la première cohorte de projets qui recevront une subvention dans le cadre des concours technologiques sur le pétrole et le gaz du RIRP, rendus possibles grâce au financement du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada.

Les projets annoncés aujourd'hui sont des demandeurs du concours technologique du pétrole et du gaz numériques de CRIN. De plus, d'autres projets dans le cadre du concours sur les carburants et produits à faibles émissions et du concours sur la réduction de l'empreinte environnementale seront annoncés dans les semaines à venir. Un financement total pouvant atteindre 80 millions de dollars sera réparti entre les trois concours. Chaque concours est axé sur des objectifs spécifiques dans les domaines thématiques environnementaux et économiques prioritaires définis par l'industrie.

Les projets recommandés pour le financement ont été sélectionnés parmi plus de 30 demandeurs admissibles dans le cadre du concours technologique sur le pétrole et le gaz numérique. Le financement par le RIRP s'élève à 4 millions de dollars sur une valeur de projet combinée de près de 12 millions de dollars. Les projets du concours numérique tirent parti de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la robotique ou d'ensembles de données extrêmement vastes et d'outils d'analyse pour faciliter la détection et la surveillance des émissions de l'industrie pétrolière et gazière, et pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et de la faune.

Les résultats de chaque projet financé dans le cadre du concours technologique du pétrole et du gaz numériques soutiennent au moins un des quatre sujets suivants :

Surveillance environnementale (à l’appui de la réduction des émissions)

Excellence et efficacité en matière d’exploitation

Exécution des projets d’immobilisations

Santé et sécurité

Bénéficiaires du financement : Concours technologique sur le pétrole et le gaz numériques du RIRP

Consultez les profils de projets sur le site Web à l’adresse suivante : www.AcceleratingCleanEnergy.com



Demandeur principal Titre du projet Subvention du RIRP Aerium Analytics Réseau de détection automatique de la faune sauvage et système de dissuasion RoBird® 1 000 000 $ Avestec Inspection robotique intelligente : inspection par contact à l’aide de robots volants captifs 750 000 $ Kuva Systems Apprentissage automatique pour l’élimination des faux positifs dans la surveillance continue du méthane à l’aide de caméras infrarouges à faible coût 760 605 $ Qube Technologies Réduction des émissions grâce à la surveillance continue et à l’intelligence artificielle 212 895 $ SensorUp Inc. Solution pour les travailleurs connectés axée sur l’intelligence artificielle et l’Internet des objets 500 000 $ VEERUM Inc. Jumelage numérique d’installations existantes - Données unifiées pour l’amélioration de l’environnement, de la sécurité et de la productivité 776 500 $ TOTAL: 4 000 000 $

Atteindre les objectifs environnementaux, y compris les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) dans l'industrie pétrolière et gazière du Canada, nécessite de nombreux contributeurs et des mesures pour réunir l'innovation, l'investissement et la collaboration qui produiront des résultats et offriront l'avenir énergétique durable que les Canadiens attendent. Les concours du RIRP exigent que les projets démontrent une collaboration vitale entre les petits et moyens développeurs de solutions et les producteurs de l'industrie qui fournissent des investissements supplémentaires et des essais sur le terrain. Divers collaborateurs jouent un rôle important pour accélérer le cycle de développement de l'innovation jusqu'à l'adoption généralisée où des avantages environnementaux positifs peuvent être réalisés pour le Canada.

Citations

« Afin de bâtir un environnement et une économie saines, nous sommes heureux d'avoir le Réseau d’innovation pour les ressources propres comme partenaire pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs de 2030 en matière de GES. En recherchant des projets qui font avancer l’innovation et les technologies propres partout au pays, le Réseau d’innovation pour les ressources propres appuie la croissance économique à long terme, aide à créer des emplois, favorise l’innovation et aide le Canada à atteindre ses cibles de réduction des émissions. »

- Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne

« L’écosystème coopératif d’innovation pétrolière et gazière continue de mener le Canada et le monde dans l’accélération du développement de technologies qui assureront un avenir énergétique durable et diversifié. L’annonce d’aujourd'hui aide à démontrer qu’une approche systémique qui permet la contribution et l’application dans de nombreuses industries aidera le Canada à atteindre les changements climatiques et d’autres objectifs environnementaux le plus rapidement possible. »

- Ginny Flood, présidente du Réseau d’innovation pour les ressources propres

« MaRS félicite les entreprises pour leurs solutions qui apporteront de réels avantages environnementaux, économiques et sociaux tout en développant des entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce défi, nous avons été témoins de la puissance de l'innovation canadienne travaillant en partenariat avec des chefs de file de l'industrie pétrolière et gazière pour favoriser l'adoption de l'innovation à l'échelle. »

– Yung Wu, CEO, MaRS Discovery District

« La diversité des solutions de projet dans les concours technologiques du RIRP est une démonstration très intéressante de l’innovation de calibre mondial qui a lieu au Canada. Le RIRP est très heureux de fournir le réseau et les plateformes qui rassemblent les développeurs avec l’industrie, le gouvernement, les investisseurs, les universitaires et les nombreux autres secteurs qui sont nécessaires pour diriger les idées vers le marché. »

- Glen McCrimmon, président du Sous-comité de l’habilitation technologique, RIRP

Faits en bref

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) (anglais) est un réseau pancanadien dont l’objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient exploitées et intégrées de façon durable dans les systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie une vaste gamme de compétences, de connaissances et d’expériences provenant de l’industrie pétrolière et gazière et d’autres industries aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, au milieu universitaire, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En cernant les défis de l’industrie, nous créons un attrait pour le marché afin d’accélérer la commercialisation et l’adoption généralisée de technologies propres avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est appuyé en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement du Canada. Rejoignez le réseau du RIRP dès aujourd’hui (anglais) pour voir comment le réseau peut soutenir votre projet !

Aperçu des concours technologiques de 80 millions de dollars du RIRP

Pétrole et gaz numériques



Carburants et produits à faibles émissions

Réduire l’empreinte environnementale Portée Surveillance de l’environnement

Santé et sécurité

Exécution des projets d’immobilisations

Excellence et efficacité en matière d’exploitation Produits innovants à partir d’hydrocarbures

Captage et utilisation du carbone

Hydrogène et géothermie

Solutions de rechange à faible intensité en carbone et nouveaux carburants Assainissement des terres et des installations de puits

Émissions surveillance, quantification et réduction de méthane

Extraction de nouveaux hydrocarbures

Développement des technologies de l’eau Annonce des subventions



(sujet à changement) 26 janvier 2022 16 février 2022 9 mars 2022 Coordonnateur du concours MaRS Discovery District Foresight CAC

and

The Delphi Group Emissions Reduction Alberta (ERA)

Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)

Le FSI appuie des écosystèmes d’innovation nationaux et des projets pancanadiens dirigés par des réseaux qui exigent un degré élevé de collaboration afin de stimuler l’innovation et la commercialisation dans des domaines qui présentent un avantage pour le Canada et d’améliorer les liens entre les entreprises et le milieu universitaire et les organismes de recherche. Le RIRP utilise l’investissement du FSI pour administrer des initiatives dans sept domaines d’intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l’amélioration et à la durabilité à long terme des écosystèmes. Ces domaines d’intérêt technologique présentent le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, ce qui contribue à l’atteinte des objectifs de réduction nette zéro des émissions. Au moins la moitié de ce financement ira aux petites et moyennes entreprises, et tous contribueront à aider l’industrie pétrolière et gazière à continuer de créer des avantages publics et économiques pour le Canada, en plus des avantages environnementaux.

Personnes-ressources

Janice Harvie

Coordonnatrice de la mobilisation et de la sensibilisation des membres

Réseau d’innovation pour les ressources propres

jharvie@cleanresourceinnovation.com

Berta Gomez

Conseiller en communications, soutien du secteur

Réseau d’innovation pour les ressources propres

bgomez@cleanresourceinnovation.com