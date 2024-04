La fin de semaine est agitée sur les marchés financiers, qui remettent en question la victoire de la banque centrale américaine sur l'inflation et qui sont confrontés aux bravades entre Israël et l'Iran. L'environnement boursier favorable du début de l'année est en train de s'étioler doucement mais sûrement. Enfin sûrement, ça reste à prouver : rien n'est jamais sûr sur les marchés.

La semaine 16 de l'année 2024 ne devrait pas rester dans les annales boursières. Pendant que les places européennes tentent de surnager, les Etats-Unis glissent. Le S&P500 a enchaîné une cinquième séance consécutive dans le rouge hier, ce qui ne se produit pas si souvent. En octobre dernier pour la fois précédente et en décembre 2022 pour la pénultième, si j'en crois mes pointages matinaux rendus brumeux par un excellent Coteaux du Larzac testé hier soir. Le rêve des investisseurs américains de voir le taux directeur de la Fed quitter son perchoir actuel (5,33% précisément) à court terme a été anéanti en quelques semaines. L'inflation est encore trop mordante. Les faucons de la banque centrale américaine étaient de sortie pour la curée hier. Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ne croit pas à une baisse de taux cette année. Son homologue de Minneapolis, Neel Kashkari, n'a pas dit autre chose en pronostiquant un maintien des taux actuels en 2024. Même le président de la Fed de New York, John Williams, plus proche du camp des colombes, a refusé d'écarter que le prochain mouvement soit une hausse de taux et pas une baisse, même si ce n'est pas son hypothèse favorite.

Ce changement de paradigme a forcé les investisseurs à refaire leur compte et à relever la prime de risque, parce que l'environnement devient moins bénin qu'ils le l'avaient prévu. Le petit chemin pépère qui passait par la voie royale d'une économie qui réaccélère tout en bénéficiant d'un accès de plus en plus facile aux liquidités grâce à des baisses de taux est désormais obstrué. Il faut trouver autre chose.

En plus, pas de bol, la situation dégénère entre Israël et l'Iran. Enfin pas de bol… j'ai lu ce matin deux commentaires de stratèges d'institutions financières qui expliquent dans des dépêches d'agence que l'escalade au Proche-Orient prend les marchés de cours parce qu'elle est "inattendue". S'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, ils feraient mieux de changer de métier pour vendre des crêpes. Parce qu'effectivement, Israël a répliqué cette nuit à l'attaque iranienne de la semaine précédente en frappant des cibles en Iran. Une riposte pas inattendue qui a malgré tout crispé les marchés, fait rebondir le pétrole et renforcé le billet vert et les valeurs refuge, du franc suisse à l'or. A ce stade, les deux pays ont engagé le bras de fer avec une stratégie action-réaction relativement mesurée. Prévoir avec précision la géopolitique est un exercice périlleux, mais il est facile d'identifier certaines courroies de transmission à l'économie. Par exemple, un coup d'accélérateur des cours pétroliers en direction de 100 USD le baril serait à coup sûr perçu par le marché comme un facteur inflationniste dont tout le monde se serait bien passé. Notez qu'à ce stade, l'or noir a refait le terrain perdu ces derniers jours mais n'a pas tenu la distance au-dessus des 90 USD le baril de Brent. Peut-être parce que l'Iran a minimisé la riposte israélienne.

Ce ne sont pas les seuls éléments inflationnistes qui sont à l'œuvre. J'ai jeté un coup d'œil aux ventes trimestrielles publiées hier soir par L'Oréal et EssilorLuxottica. OK, je sais, j'ai un peu l'air de passer du coq à l'âne après le paragraphe sur le Proche-Orient (puisque ça concerne Israël) et le Moyen-Orient (puisqu'on parle de l'Iran). Mais il y a un lien. J'ai été surpris (comme certains analystes) par la vigueur de la croissance des deux entreprises. Après tout, la Chine est en PLS et l'Europe est au ralenti. Aucune des deux sociétés n'a précisé la part des volumes et celle des prix dans sa croissance, en tout cas pas dans les documents officiels. Il a fallu attendre les conférences téléphoniques de présentation pour que les analystes posent la question. Chez EssilorLuxottica, on a un peu noyé le poisson en expliquant que "le mix de prix a été le principal moteur du profil de croissance". En d'autres termes, les hausses de prix et la montée en gamme, et non les volumes, ont permis de générer le niveau de croissance publié. Aucun analyste n'est parvenu à faire cracher aux dirigeants les chiffres précis. Chez L'Oréal, le management a répondu plus clairement : la croissance s'appuie pour un tiers sur les volumes (toutes les divisions sont en hausse) et à deux-tiers sur la valeur (à la fois l'effet prix et l'effet montée en gamme). Les entreprises continuent donc à baser l'amélioration de leurs résultats sur la valeur plus que sur les volumes. Ce n'est pas très étonnant, mais cela confirme que les prix continuent à monter.

L'autre enseignement du côté des sociétés ce matin, c'est la chute de 6% de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous l'acronyme TSMC. Le plus gros fournisseur de puces du monde avait publié ses trimestriels hier matin après la clôture de la bourse de Taiwan. Les résultats étaient solides, mais le groupe avait revu en baisse ses prévisions pour le marché. Or on sait que quand TSMC souffre, la douleur se répercute sur le reste du secteur. Notamment aux Etats-Unis où les semiconducteurs ont gagné une influence inédite depuis que le marché est tombé amoureux de Nvidia et de l'IA.

Sur les marchés d'Extrême-Orient et d'Océanie, tout est rouge en clôture de semaine. Le Japon décroche de 2,55%, la Corée du Sud de 1,9% et l'Australie et Hong Kong de 1,1%. L'Inde et la Chine continentale limitent leurs pertes à moins de 1%. Taiwan paie un lourd tribut à TSMC : le TAIEX perd plus de 3% en séance. Les indicateurs avancés européens sont rouge vif.

Les temps forts économiques du jour

Rien de majeur à se mettre sous la dent. Tout l'agenda ici.

L'euro retombe à 1,0636 USD. L'once d'or remonte à 2400 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 88,62 USD le baril et un brut léger américain WTI à 84,22 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,56%. Le bitcoin se négocie 62 019 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

EssilorLuxottica publie des revenus en hausse organique de 5,5% au T1. Les prévisions de long terme sont confirmées.

GTT

Ipsos confirme ses objectifs pour l'exercice 2024.

L'Oréal affiche une croissance de 8,1% au T1 en données comparables, contre 6%, grâce à l'Europe.

Mercialys confirme ses objectifs annuels après une hausse de ses loyers au T1.

Pluxee relève ses objectifs pour l'exercice en cours après un premier semestre supérieur aux attentes.

Sodexo relève son objectif de croissance annuel après un bon premier semestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

Sanofi va restructurer ses activités de vaccins aux États-Unis et supprimer des emplois.

Un juge américain a enjoint BNP Paribas de répondre à une plainte accusant la banque française d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide entre 1997 et 2011 en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines.

Veolia dévoile ses grandes ambitions aux Etats-Unis.

Accor veut "dépoussiérer" sa marque Sofitel.

Spie annonce la finalisation de l'acquisition d'ICG group.

Viel a annulé 1 817 214 actions auto-détenues, ramenant sa détention à 6,40% de son capital social.

Obiz conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition de HA PLUS PME, plateforme d'achats pour entreprises.

Txcom annonce que la promesse de vente signée en juillet 2023 avec Pitch Immo est caduque.

Aelis annonce avoir réalisé la dernière visite du dernier patient de l'étude de phase IIb avec AEF0117 dans le traitement de l'addiction au cannabis.

Theranexus et BBDF annoncent les données finales et positives de sécurité et d'efficacité de Batten-1 dans l'étude de phase I/II.

Adomos en grandes difficultés financières après de lourdes pertes. Le projet avec Europlasma est abandonné.

Les principales publications du jour : Mercialys, Keyrus, Damartex, Diagnostic Medical Systems, Kerlink, Groupe SFPI, Econocom, Prodways, Integragen, Tikehau, Groupe Guillin, Ecoslops, Amplitude Surgical…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Infosys perd 2% après ses trimestriels.

Intuitive Surgical prend 3,4% hors séance après ses trimestriels.

Netflix perd 5% post-séance : le nombre d'abonnés dépasse les attentes, mais pas les prévisions.

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

Le groupe chinois Geely va céder pour 14,5 milliards de couronnes suédoises d'actions de AB Volvo.

En Amériques

Apple a retiré WhatsApp et Threads (Meta Platforms) de sa boutique d'applications en Chine, après une injonction de Pékin.

Meta Platforms qui accélère dans l'intelligence artificielle générative avec le déploiement de Llama 3 sur ses plateformes.

Jabil met son CEO en congé rémunéré dans le cadre d'une enquête.

En Asie Pacifique

Taiwan Semiconductor recule de 6%, le marché juge les prévisions décevantes.

Sony discute avec Apollo d'une offre sur Paramount, selon le NYT.

Les principales publications du jour : Procter & Gamble, American Express, Schlumberger, Woodside Energy, Sodexo… Tout l’agenda ici.