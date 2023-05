Zurich (awp) - L'hôtellerie helvétique a progressé tant en mars qu'au cours du premier trimestre 2023. Cette amélioration est à nouveau à mettre sur le compte des touristes étrangers. Au cours des trois mois, la part des Suisses a été plus importante qu'avant la pandémie.

Au mois de mars, 3,2 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées, soit une hausse de 4,3% ou de 132'000 nuitées par rapport au même mois de 2022, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi. Les premières estimations tablaient sur un gain de 4,1%.

La part des visiteurs étrangers a gonflé de 21% à 1,5 million de nuitées, provenant en particulier d'Allemagne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de France, tandis que celle des touristes suisses a chuté de presque 7% à 1,7 million de nuitées.

Les villes ont encore retrouvé des couleurs. La région de Zurich a vu sa fréquentation s'envoler de 34%, suivie par celle de Bâle (+31%). Genève s'est aussi démarquée (+25%). Le canton de Vaud (+8,5%) et Jura & Trois Lacs (+4%) ont aussi progressé, à l'inverse du Valais et des Grisons.

Zurich et Bâle en tête

De janvier à mars, l'hôtellerie a enregistré 9,5 millions de nuitées, ce qui correspond à une augmentation de 16,2% ou de 1,3 million de nuitées par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Les mois de janvier et février ont affiché des progressions plus importantes qu'en mars (respectivement 36% et 14%).

Ce résultat trimestriel a aussi été tiré par la venue des visiteurs étrangers, qui ont totalisé 4,2 millions de nuitées, soit un bond de 37% ou de 1,1 million de nuitées. Les Allemands ont été les plus nombreux (912'700 nuitées), suivis par les Américains (440'600), les Britanniques (432'000) et les Français (324'400). A noter que les Chinois, dont le retour est souhaité par la filière touristique, ont été davantage nombreux: ils ont généré près de 40'000 nuitées, contre 12'100 au premier trimestre 2022.

Les hôtes locaux ont généré 5,2 millions de nuitées, un chiffre en hausse de seulement 4%, mais nettement supérieur à avant la pandémie, quand ils totalisaient 4,6 millions de séjours en 2019.

Ce sont encore Zurich et Bâle qui se sont classées en tête, avec un bond du nombre de nuitées de plus de moitié, avec Genève en troisième position (+42%). Le canton de Vaud a été apprécié (+22%). Le Valais n'a grappillé que 4% et le Tessin 0,8%. Les Grisons se sont même situés dans la zone rouge (-1%).

