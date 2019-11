Les objectifs de réduction de CO2 du Groupe PSA sont scientifiquement certifiés conformes à l'accord de Paris sur le climat pour une trajectoire de 2°C

Regulatory News:

Le Groupe PSA (Paris:UG) s'engage à réduire, d'ici à 2034 :

o les émissions absolues de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie des activités industrielles ("scope 1 and 2") de 20 % par rapport à l'année de référence 2018.

o les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits vendus, en considérant l'ensemble du cycle " du puits à la roue " ("scope 3") de 37 % par km‑véhicule à partir de l'année de référence 2018.

La certification SBTi atteste que l'objectif de réduction des émissions de CO 2 de PSA Automobiles SA est conforme aux réductions requises pour maintenir le réchauffement à 2°C.

Depuis plus de 10 ans, le Groupe PSA figure parmi les leaders européens de la réduction des émissions de CO 2 des véhicules. Ce leadership reflète son choix de se concentrer sur des solutions technologiques efficaces et accessibles, déployées sur des véhicules grand public, condition sine qua non d'un réel impact sur l'environnement.

La Science Based Targets initiative est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). La SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs scientifiques et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

